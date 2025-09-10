delhi high court workplace harassment women mental attitude पुरुषों की मानसिकता नहीं बदली.. वर्कप्लेस पर महिलाओं से उत्पीड़न पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
पुरुषों की मानसिकता नहीं बदली.. वर्कप्लेस पर महिलाओं से उत्पीड़न पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कड़े कानूनों के बावजूद पुरुषों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है और महिलाएं आज भी उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 10 Sep 2025 06:25 AM
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कड़े कानूनों के बावजूद कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। पुरुषों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने शेक्सपियर की पंक्तियों का हवाला देते हुए कहा कि पहले मेरा डर, फिर मेरा शिष्टाचार, अंत में मेरा भाषण। मेरा डर आपकी नाराजगी है, मेरा शिष्टाचार मेरा कर्तव्य है और मेरा भाषण आपसे क्षमा याचना है। आदेश के अनुसार ये पंक्तियां एक महिला के जीवन का सटीक सार पेश करती है। चाहे वह घर हो या कार्यालय। इसलिए पीठ ने समन के आदेश के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के एक सरकारी अधिकारी आसिफ हामिद खान द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

शिकायत में दिसंबर 2014 में यौन उत्पीड़न, आपराधिक धमकी व उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। पीठ ने कहा कि योग्य होने के बावजूद शिकायतकर्ता को उत्पीड़न से नहीं बचाया गया। पीठ ने कहा कि यह याचिका अपने कार्यस्थल पर अन्याय का शिकार हुई एक महिला के न्याय पाने के संघर्ष का एक और ज्वलंत उदाहरण है।