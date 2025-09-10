पुरुषों की मानसिकता नहीं बदली.. वर्कप्लेस पर महिलाओं से उत्पीड़न पर भड़का दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामलों पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कड़े कानूनों के बावजूद पुरुषों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है और महिलाएं आज भी उत्पीड़न का शिकार हो रही हैं।

जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने शेक्सपियर की पंक्तियों का हवाला देते हुए कहा कि पहले मेरा डर, फिर मेरा शिष्टाचार, अंत में मेरा भाषण। मेरा डर आपकी नाराजगी है, मेरा शिष्टाचार मेरा कर्तव्य है और मेरा भाषण आपसे क्षमा याचना है। आदेश के अनुसार ये पंक्तियां एक महिला के जीवन का सटीक सार पेश करती है। चाहे वह घर हो या कार्यालय। इसलिए पीठ ने समन के आदेश के खिलाफ जम्मू-कश्मीर के एक सरकारी अधिकारी आसिफ हामिद खान द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।