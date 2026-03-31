नाबालिग भाई से रेप करवाने में मददगार बहन को 10 साल की सजा, हाईकोर्ट का सख्त फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2013 के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी महिला को अपने नाबालिग भाई से रेप करवाने में मदद करने का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने भरोसे को तोड़ते हुए अपराध में “सक्रिय और जानबूझकर” भूमिका निभाई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2013 के एक सनसनीखेज मामले में आरोपी महिला को अपने नाबालिग भाई से रेप करवाने में मदद करने का दोषी ठहराते हुए 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने भरोसे को तोड़ते हुए अपराध में “सक्रिय और जानबूझकर” भूमिका निभाई।
न्यायमूर्ति चंद्रशेखरन सुधा की पीठ ने कहा कि आरोपी महिला ने पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर नजफगढ़ के एक सुनसान इलाके में बुलाया, जहां उसके नाबालिग भाई ने दुष्कर्म किया। कोर्ट ने पाया कि महिला न सिर्फ घटना के दौरान मौके पर मौजूद थी, बल्कि उसने पीड़िता को धमकाकर चुप रहने के लिए भी मजबूर किया।
अदालत ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (रेप) के साथ धारा 109 (उकसाने/सहयोग) के तहत 10 साल की सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा धारा 366 (अपहरण/बहला-फुसलाकर ले जाना) के तहत 5 साल की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना, तथा धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 323 (मारपीट) के तहत अतिरिक्त सजा भी दी गई है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि आरोपी का आपराधिक इतिहास, जिसमें हत्या का एक मामला भी शामिल है, यह दर्शाता है कि यह कोई एकल घटना नहीं बल्कि लगातार आपराधिक व्यवहार का हिस्सा है। अदालत ने साफ किया कि ऐसे मामलों में नरमी बरतना न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा।
मामले में एक अहम मोड़ यह था कि ट्रायल कोर्ट ने 2015 में आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। हालांकि, राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 23 फरवरी को उस फैसले को पलट दिया और महिला को दोषी करार दिया।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि जुर्माने की राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को मुआवजे के रूप में दिए जाएं। साथ ही दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है।
अदालत ने माना कि पीड़िता ने एक दशक से अधिक समय तक मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक पीड़ा झेली है, इसलिए उसे न्याय के साथ-साथ उचित सहायता मिलना जरूरी है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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