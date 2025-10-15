पेंडिंग मामलों को निपटाने की तैयारी, अब शनिवार को भी बैठेगी दिल्ली HC की हर बेंच

संक्षेप: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में कुल 1,21,562 मामले लंबित हैं। इनमें 88,699 सिविल मामले और 32,863 आपराधिक मामले शामिल हैं। कुल लंबित मामलों में से, 74,505 मामले एक साल से अधिक समय से लंबित हैं।

पेंडिंग मामलों से निपटने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हल निकाला है। अदालत ने फैसला किया है कि इस साल के बाकी महीनों के लिए, उसकी प्रत्येक बेंच हर महीने एक शनिवार को काम करेगी। यह फैसला 22 सितंबर को पूर्ण न्यायालय की बैठक में लिया गया था और रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने 4 अक्टूबर को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इसकी सूचना दी है।

अधिसूचना में कहा गया है, "माननीय पूर्ण न्यायालय की ओर से 22 सितंबर को आयोजित अपनी बैठक में यह संकल्प लिया गया है कि इस न्यायालय की प्रत्येक बेंच कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान हर महीने के एक शनिवार को न्यायालय के कार्य दिवस के रूप में मानेगी।" इस घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति ने माम न बताने की शर्त पर बताया कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस साल की शुरुआत में जारी किए गए एक सर्कुलर के बाद आया है, जिसमें सभी हाईकोर्ट बेंचों से हर महीने एक शनिवार को मामलों की सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में कुल 1,21,562 मामले लंबित हैं। इनमें 88,699 सिविल मामले और 32,863 आपराधिक मामले शामिल हैं। कुल लंबित मामलों में से, 74,505 मामले एक साल से अधिक समय से लंबित हैं। केस पेंडेंसी (लंबित मामलों) को संभालने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम बताते हुए, कानूनी बिरादरी (Legal fraternity) के वरिष्ठ सदस्यों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने इसे शानदार फैसला करार देते हुए कहा कि यह कदम निषेधाज्ञा (injunctions) और जमानत आवेदनों (bail applications) जैसे जरूरी मामलों को प्राथमिकता देने में मदद करेगा, जहां हर मिनट कीमती है। उन्होंने कहा कि अदालत ने एक बुद्धिमानी भरा कदम उठाया है जो संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए बैकलॉग कम करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करेगा।