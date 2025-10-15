Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court will work on one Saturday each month to solve pending cases know details

पेंडिंग मामलों को निपटाने की तैयारी, अब शनिवार को भी बैठेगी दिल्ली HC की हर बेंच

संक्षेप: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में कुल 1,21,562 मामले लंबित हैं। इनमें 88,699 सिविल मामले और 32,863 आपराधिक मामले शामिल हैं। कुल लंबित मामलों में से, 74,505 मामले एक साल से अधिक समय से लंबित हैं।

Wed, 15 Oct 2025 09:57 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
पेंडिंग मामलों को निपटाने की तैयारी, अब शनिवार को भी बैठेगी दिल्ली HC की हर बेंच

पेंडिंग मामलों से निपटने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एक हल निकाला है। अदालत ने फैसला किया है कि इस साल के बाकी महीनों के लिए, उसकी प्रत्येक बेंच हर महीने एक शनिवार को काम करेगी। यह फैसला 22 सितंबर को पूर्ण न्यायालय की बैठक में लिया गया था और रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने 4 अक्टूबर को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से इसकी सूचना दी है।

अधिसूचना में कहा गया है, "माननीय पूर्ण न्यायालय की ओर से 22 सितंबर को आयोजित अपनी बैठक में यह संकल्प लिया गया है कि इस न्यायालय की प्रत्येक बेंच कैलेंडर वर्ष 2025 के दौरान हर महीने के एक शनिवार को न्यायालय के कार्य दिवस के रूप में मानेगी।" इस घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति ने माम न बताने की शर्त पर बताया कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस साल की शुरुआत में जारी किए गए एक सर्कुलर के बाद आया है, जिसमें सभी हाईकोर्ट बेंचों से हर महीने एक शनिवार को मामलों की सुनवाई करने का अनुरोध किया गया था।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG) के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में दिल्ली हाईकोर्ट में कुल 1,21,562 मामले लंबित हैं। इनमें 88,699 सिविल मामले और 32,863 आपराधिक मामले शामिल हैं। कुल लंबित मामलों में से, 74,505 मामले एक साल से अधिक समय से लंबित हैं। केस पेंडेंसी (लंबित मामलों) को संभालने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम बताते हुए, कानूनी बिरादरी (Legal fraternity) के वरिष्ठ सदस्यों ने हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष वशिष्ठ ने इसे शानदार फैसला करार देते हुए कहा कि यह कदम निषेधाज्ञा (injunctions) और जमानत आवेदनों (bail applications) जैसे जरूरी मामलों को प्राथमिकता देने में मदद करेगा, जहां हर मिनट कीमती है। उन्होंने कहा कि अदालत ने एक बुद्धिमानी भरा कदम उठाया है जो संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हुए बैकलॉग कम करने में महत्वपूर्ण रूप से सहायता करेगा।

मनीष वशिष्ठ ने कहा कि यह एक शानदार फैसला है और इससे उन कई मामलों का निपटारा होगा जिन पर प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। निषेधाज्ञा (Injunctions) और जमानत ऐसे मामलों की श्रेणियां हैं जहां हर मिनट कीमती है। हाईकोर्ट ने अपने कैलेंडर में समझदारी से 12 कार्य दिवसों की वृद्धि की है, जो मामलों के लंबित होने को कम करने में एक लंबा सफर तय करेगा, और संसाधनों का भी बेहतर उपयोग होगा,” वशिष्ठ ने कहा। इस भावना से सहमत होते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) के उपाध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता सचिन पुरी ने कहा, "ज्यादा लंबित मामलों को देखते हुए, शनिवार को काम करने का दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य कदम है।”