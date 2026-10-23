नेहा बोरा पीस बॉन्ड भरेंगी या नहीं? आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला; पुलिस ने भेजा था नोटिस
दिल्ली पुलिस ने नेहा बोरा को पीस बॉन्ड भरने के लिए नोटिस जारी किया था। इस मामले में नेहा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गईं और नोटिस को रद्द करने की मांग कर रही हैं। इस मामले पर सुनवाई हो चुकी है और अब शुक्रवार को इस मामले पर कोर्ट का फैसला आएगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर 23 अक्टूबर को फैसला सुनाएगा। नेहा बोरा ने पुलिस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उसे एक विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने शांति मुचलका भरने को कहा गया है।
न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने बोरा और पुलिस के वकील को करीब तीन घंटे सुनने के बाद याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है। पीठ ने कहा कि शुक्रवार छह बजे यह आदेश सुनाया जाएगा। बोरा ने नोटिस रद्द करने और पुलिस को उनके खिलाफ कोई जबरदस्ती कार्रवाई न करने का निर्देश देने की मांग की है। बहस के दौरान बोरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि नोटिस जारी करते समय विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (एसईएम) ने कोई दिमाग नहीं लगाया। यह सिर्फ कट एंड पेस्ट का काम है।
निवारक हिरासत में लिया गया था
नेहा बोरा को 16 अक्टूबर को निवारक हिरासत में लिया गया था, जब वह कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के लहरा दो तिरंगा मार्च में शामिल होने जा रही थीं। बोरा को 17 अक्टूबर को रिहा कर दिया गया था। वकील अभिक चिमनी द्वारा तैयार अपनी याचिका में बोरा ने कहा कि पुलिस का नोटिस साफ़ नहीं है। असल में गलत है, और इसमें शांति भंग होने की संभावना को साबित करने के लिए कोई सामग्री या जानकारी नहीं है। बता दें कि आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने तिरंगा मार्च से पहले हिरासत में लिया था। वह कनॉट प्लेस में प्रस्तावित मार्च में शामिल होने जा रही थीं। पुलिस ने उन्हें एहतियातन हिरासत में लिया था। उन्हें पूरी रात हिरासत में रखा गया था फिर शनिवार सुबह हिरासत से जुड़ी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक, यह कार्रवाई दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 65 के तहत की गई।
‘राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं’
दिल्ली पुलिस के नोटिस का जिक्र करते हुए वकील ने कहा कि नागरिकों को राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। इस नोटिस में कहा गया कि बोरा ने बिना इजाजत के राष्ट्रीय झंडा फहराया है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि सवाल यह है कि क्या नोटिस में कोई दम है। उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून की शिक्षा देने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने बोरा की याचिका की योग्यता पर आपत्ति जताई। पुलिस की ओर से कहा गया कि नोटिस जारी करते समय एसईएम के पास बहुत सारी सामग्री मौजूद थी। इसी आधार पर नोटिस जारी किया गया है।
क्राइम ब्रांच ने सीजेपी नेताओं को भी भेजा था समन
तिहाड़ जेल से रिहा होते ही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना था। इसके लिए बकायदा समन भी जारी किया गया था, लेकिन दोनों क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए। दोनों को समन के जरिए गुरुवार की दोपहर 12 बजे राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच के दफ्तर में जांच अधिकारी के सामने पेश होने का आदेश दिया गया था। क्राइम ब्रांच प्रदर्शन के पीछे की बड़ी साजिश और फंडिंग के कोण से पूछताछ करना चाहती है।
कम नहीं हो रहीं सौरव दास और आशुतोष रांका की मुश्किलें
पुलिस के मुताबिक, दोपहर के बाद सीजेपी के कानूनी विंग की ओर से सूचित किया गया कि सौरव और रांका गुरुवार को जांच में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि दोनों नेताओं ने अपनी खराब सेहत और कानूनी सलाह मशविरा करने के लिए पुलिस से और समय मांगा है। हालांकि, इसके बाद भी इनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। क्योंकि इन्हें जांच में शामिल होना पड़ेगा।
पुलिस का सख्त रुख, दोबारा जारी हो सकता है नोटिस : क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने साफ किया है कि इस मामले में ढिलाई नहीं बरती जाएगी। गुरुवार को पेश नहीं होने के बाद अब पुलिस इन नेताओं को दूसरा समन जारी करने की तैयारी में है। अगर इसके बाद भी नेता सहयोग नहीं करते हैं, तो पुलिस उनकी जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट का रुख कर सकती है। जंतर-मंतर पर अवैध रूप से प्रवेश करने और शांति भंग करने के मामले में जेल से बाहर आते ही सीजेपी नेताओं को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने तुरंत समन थमा दिया था। दरअसल अदालत से जमानत मिलने के बाद जैसे ही बुधवार रात सौरव दास, आशुतोष रांका और अजिंक्य शिंदे तिहाड़ जेल से बाहर आए, वहां पहले से मौजूद क्राइम ब्रांच की टीम ने उन्हें यह नोटिस तामील करा दिया।
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