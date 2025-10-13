PFI पर लगे बैन पर सुनवाई करने को तैयार हुआ दिल्ली HC, केंद्र सरकार से मांगा जवाब
केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को UAPA की धारा 3 के तहत PFI को 'गैरकानूनी' घोषित कर दिया था और इस पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था। संगठन पर 'गैरकानूनी गतिविधियों' में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है,जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने कहा कि PFI की उस याचिका पर सुनवाई की जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
केंद्र सरकार ने 28 सितंबर 2022 को UAPA की धारा 3 के तहत PFI को 'गैरकानूनी' घोषित कर दिया था और इस पर पांच साल का प्रतिबंध लगा दिया था। संगठन पर 'गैरकानूनी गतिविधियों' में शामिल होने का आरोप लगाया गया था, जो देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक हैं। इसके बाद, मार्च 2023 में, तत्कालीन दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता वाले UAPA ट्रिब्यूनल ने इस पांच साल के प्रतिबंध को बरकरार रखा था। PFI ने इसी आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह तर्क दिया था कि UAPA ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका, जो प्रतिबंध को सही ठहराता है, संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत स्वीकार्य नहीं है। हालांकि, PFI के वकील ने कहा था कि UAPA, 1967 की धारा 4(1) के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका सुनवाई योग्य है। पीठ ने पीएफआई को अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय भी दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी, 2026 के लिए सूचीबद्ध की गई है। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने केन्द्र को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के भीतर पीएफआई की याचिका पर जवाब देने को कहा है।