जूनियर वकीलों के लिए रिजर्व सीट की मांग खारिज; बार काउंसिल चुनाव पर HC का फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली बार काउंसिल चुनाव से जुड़े विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट की गठित समितियों के पास जाना चाहिए। अदालत ने जूनियर वकीलों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि अधिवक्ता अधिनियम में ऐसे किसी विशेष अधिकार का प्रावधान नहीं है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दिल्ली बार काउंसिल चुनाव से संबंधित किसी भी शिकायत या विवाद का निपटारा अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेष समितियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 10 साल से कम अनुभव वाले जूनियर वकीलों के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने स्पष्ट किया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया और झगड़ों को सुलझाने की जिम्मेदारी उच्च शक्ति प्राप्त समितियों की है। हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं देगा।
दिल्ली बार काउंसिल चुनाव से जुड़ी शिकायत SC समितियों के पास
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा- बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) चुनाव से जुड़ी कोई भी शिकायत सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बनी समितियों के सामने उठाई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एवं जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कहा कि एम. वर्धन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए झगड़े सुलझाने सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया की देखरेख उच्च शक्ति प्राप्त चुनाव समितियां करती हैं।
विवाद की स्थिति में समितियों के पास जाएं
अदालत ने अपने फैसले में साफ किया कि चुनाव के किसी भी पहलू से परेशान लोगों को इन समितियों के पास जाना चाहिए। हाई कोर्ट की पीठ ऐसी अर्जी पर सुनवाई नहीं कर सकती है। यह मामला एक वकील की याचिका से शुरू हुआ था जिसने 24 दिसंबर, 2025 के बीसीडी चुनाव अधिसूचना के खिलाफ अपनी याचिका खारिज करने वाले एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी।
जूनियर वकीलों के लिए सीट रिजर्व करने की मांग खारिज
इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने 10 साल से कम प्रैक्टिस वाले वकीलों के लिए सीटें रिजर्व करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अधिसूचना में 23 में से 12 सीटें 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस वाले वकीलों के लिए और 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई थीं।
जूनियर वकीलों की ओर से क्या दलील?
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि बाकी 6 सीटें सिर्फ जूनियर वकीलों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। इस दलील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम जूनियर वकीलों को आरक्षण का दावा करने का कोई खास अधिकार नहीं देता है। पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।