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जूनियर वकीलों के लिए रिजर्व सीट की मांग खारिज; बार काउंसिल चुनाव पर HC का फैसला

Apr 07, 2026 07:10 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया है कि दिल्ली बार काउंसिल चुनाव से जुड़े विवादों के लिए सुप्रीम कोर्ट की गठित समितियों के पास जाना चाहिए। अदालत ने जूनियर वकीलों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि अधिवक्ता अधिनियम में ऐसे किसी विशेष अधिकार का प्रावधान नहीं है।

जूनियर वकीलों के लिए रिजर्व सीट की मांग खारिज; बार काउंसिल चुनाव पर HC का फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि दिल्ली बार काउंसिल चुनाव से संबंधित किसी भी शिकायत या विवाद का निपटारा अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेष समितियों के माध्यम से ही किया जाना चाहिए। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 10 साल से कम अनुभव वाले जूनियर वकीलों के लिए सीटें आरक्षित करने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने स्पष्ट किया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया और झगड़ों को सुलझाने की जिम्मेदारी उच्च शक्ति प्राप्त समितियों की है। हाईकोर्ट इसमें दखल नहीं देगा।

दिल्ली बार काउंसिल चुनाव से जुड़ी शिकायत SC समितियों के पास

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा- बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) चुनाव से जुड़ी कोई भी शिकायत सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में बनी समितियों के सामने उठाई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश एवं जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने कहा कि एम. वर्धन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को देखते हुए झगड़े सुलझाने सहित पूरी चुनाव प्रक्रिया की देखरेख उच्च शक्ति प्राप्त चुनाव समितियां करती हैं।

विवाद की स्थिति में समितियों के पास जाएं

अदालत ने अपने फैसले में साफ किया कि चुनाव के किसी भी पहलू से परेशान लोगों को इन समितियों के पास जाना चाहिए। हाई कोर्ट की पीठ ऐसी अर्जी पर सुनवाई नहीं कर सकती है। यह मामला एक वकील की याचिका से शुरू हुआ था जिसने 24 दिसंबर, 2025 के बीसीडी चुनाव अधिसूचना के खिलाफ अपनी याचिका खारिज करने वाले एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी थी।

जूनियर वकीलों के लिए सीट रिजर्व करने की मांग खारिज

इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने 10 साल से कम प्रैक्टिस वाले वकीलों के लिए सीटें रिजर्व करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अधिसूचना में 23 में से 12 सीटें 10 साल से ज्यादा प्रैक्टिस वाले वकीलों के लिए और 5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व की गई थीं।

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जूनियर वकीलों की ओर से क्या दलील?

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि बाकी 6 सीटें सिर्फ जूनियर वकीलों के लिए रिजर्व होनी चाहिए। इस दलील को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम जूनियर वकीलों को आरक्षण का दावा करने का कोई खास अधिकार नहीं देता है। पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी है।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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