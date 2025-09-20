छोटी बच्ची से क्रूरता व यौन उत्पीड़न में दत्तक मां-बाप को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका, दोषसिद्धी बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के दत्तक माता-पिता को क्रूरता व यौन उत्पीड़न का दोषसिद्धी को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बच्चों की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। इस पहलू की अनदेखी करने पर पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के दत्तक माता-पिता को क्रूरता व यौन उत्पीड़न का दोषसिद्धी को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बच्चों की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। इस पहलू की अनदेखी करने पर पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने बच्ची के जैविक माता-पिता को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया और ना ही यह जांच की गई कि बच्ची शुरुआत में दत्तक माता-पिता के पास कैसे पहुंची।

बेंच के अनुसार, इस चूक से यह गंभीर सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि क्या बच्ची की तस्करी की गई या उसे गैरकानूनी तरीके से दत्तक माता-पिता को सौंपा गया। बेंच ने कहा कि एक छोटी बच्ची को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। उस पर क्रूर हमले किए गए, लेकिन न तो दिल्ली पुलिस और न ही सत्र अदालत ने उसकी पृष्ठभूमि की जांच करना उचित समझा।

बेंच ने दत्तक माता-पिता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। नाबालिग पीड़िता को कई चोटें आईं थीं। इसमें जलने के निशान भी शामिल थे, जो पीड़िता के आरोपों की पुष्टि कर रहे थे।