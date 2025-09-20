Delhi High Court upholds conviction of adoptive parents of minor girl for cruelty and sexual assault छोटी बच्ची से क्रूरता व यौन उत्पीड़न में दत्तक मां-बाप को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका, दोषसिद्धी बरकरार, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi High Court upholds conviction of adoptive parents of minor girl for cruelty and sexual assault

छोटी बच्ची से क्रूरता व यौन उत्पीड़न में दत्तक मां-बाप को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका, दोषसिद्धी बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के दत्तक माता-पिता को क्रूरता व यौन उत्पीड़न का दोषसिद्धी को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बच्चों की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। इस पहलू की अनदेखी करने पर पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। 

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली। हेमलता काैशिकSat, 20 Sep 2025 11:58 AM
share Share
Follow Us on
छोटी बच्ची से क्रूरता व यौन उत्पीड़न में दत्तक मां-बाप को दिल्ली हाईकोर्ट से भी झटका, दोषसिद्धी बरकरार

दिल्ली हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्ची के दत्तक माता-पिता को क्रूरता व यौन उत्पीड़न का दोषसिद्धी को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला बच्चों की तस्करी से जुड़ा हो सकता है। इस पहलू की अनदेखी करने पर पुलिस की जांच पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने बच्ची के जैविक माता-पिता को ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया और ना ही यह जांच की गई कि बच्ची शुरुआत में दत्तक माता-पिता के पास कैसे पहुंची।

बेंच के अनुसार, इस चूक से यह गंभीर सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि क्या बच्ची की तस्करी की गई या उसे गैरकानूनी तरीके से दत्तक माता-पिता को सौंपा गया। बेंच ने कहा कि एक छोटी बच्ची को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया। उस पर क्रूर हमले किए गए, लेकिन न तो दिल्ली पुलिस और न ही सत्र अदालत ने उसकी पृष्ठभूमि की जांच करना उचित समझा।

बेंच ने दत्तक माता-पिता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है। नाबालिग पीड़िता को कई चोटें आईं थीं। इसमें जलने के निशान भी शामिल थे, जो पीड़िता के आरोपों की पुष्टि कर रहे थे।

वृहद स्तर पर जांच के बिना नहीं रुकेंगे अपराध : बेंच ने निष्कर्ष निकाला कि जांच एजेंसी को शुरुआत में इस मामले को केवल यौन उत्पीड़न या शारीरिक हमले के अपराध के तौर पर नहीं, बल्कि मानव तस्करी या अवैध हिरासत के गंभीर संदेह वाले मामले के रूप में देखना चाहिए था। बेंच ने कहा कि इस पहलू की जांच में विफल रहना एक ऐसी चूक थी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसी चूकों को दूर किए बिना बच्चों के शोषण और तस्करी को नहीं रोका जा सकता।