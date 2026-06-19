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28 साल पहले पत्नी को जलाकर मारने वाले शख्स ने कोर्ट के फैसले को HC में दी चुनौती, अदालत ने कही महत्वपूर्ण बात

Sourabh Jain एएनआई, नई दिल्ली
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फैसला सुनाने के साथ ही बेंच ने अपीलकर्ता सिराजुद्दीन को निर्देश दिया है कि वह अपनी बाकी सजा काटने के लिए फैसले के दो हफ्ते के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट के सामने सरेंडर करे। इससे पहले फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान उसकी सजा पर रोक लगा दी गई थी।

28 साल पहले पत्नी को जलाकर मारने वाले शख्स ने कोर्ट के फैसले को HC में दी चुनौती, अदालत ने कही महत्वपूर्ण बात

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऐसे शख्स को राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसने 28 साल पहले यानी साल 1998 में दहेज के लालच में अपनी पत्नी की जलाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में साल 2002 में निचली अदालत ने सिराजुद्दीन नाम के व्यक्ति को उम्र कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपी ने अपनी इसी सजा को उच्च न्यायालय में चुनौती देते हुए दोषसिद्धि को रद्द करने की मांग की थी। उसका कहना था कि अदालत का फैसला मूलतः मृतक के मृत्यु पूर्व दिए गए तीन बयानों पर आधारित है, जो कि आपस में मेल नहीं खाते और इसलिए सजा का अकेला आधार नहीं बन सकते। हालांकि हाई कोर्ट ने उसकी इस दलील को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने एकबार फिर मामले के तमाम सबूतों (जिसमें मरने से पहले दिया गया बयान भी शामिल है) को देखने-सुनने के बाद शख्स को राहत देने से इनकार कर दिया और उसकी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा।

जस्टिस नवीन चावला और रविंदर डुडेजा की डिवीजन बेंच ने शख्स की अपील खारिज करते हुए एक गंभीर टिप्पणी भी की और कहा, 'दहेज का लालच और गैर-कानूनी इच्छा किसी खास आर्थिक वर्ग तक सीमित नहीं रही है और दुर्भाग्य से समाज के सभी वर्गों तक फैली हुई है।' उन्होंने कहा कि 'दहेज की सामाजिक बुराई बहुत गहराई तक जमी हुई है।' मामले में फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने IPC की धारा 498A (दहेज क्रूरता) और 302 (हत्या) के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा। हालांकि, IPC की धारा 304B (दहेज के कारण मौत) के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

'अपीलकर्ता ने महिला पर केरोसिन डाल आग लगाई थी'

सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा, 'मृतक द्वारा मृत्यु पूर्व दिए गए बयानों, मौखिक, दस्तावेजी, मेडिकल और फोरेंसिक सबूतों पर समग्र रूप से विचार करने के बाद, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता द्वारा अपनी पत्नी पर केरोसिन तेल डाला गया था और फिर उसे आग लगाई गई थी। जिससे हुए घावों के कारण आखिरकार उसकी मौत हो गई।'

'महिला का मृत्यु पूर्व दिया गया बयान पूरी तरह भरोसेमंद'

18 जून को दिए अपने फैसले में अदालत ने कहा, 'SDM द्वारा दर्ज किया गया मरने से पहले का बयान पूरी तरह से भरोसेमंद है और मेडिकल सबूतों, MLC हिस्ट्री, फोरेंसिक सबूतों और आसपास की परिस्थितियों से इसकी पुष्टि होती है। बचाव पक्ष द्वारा बताई गई कथित विसंगतियां मामूली हैं और अभियोजन पक्ष के मामले पर ज्यादा असर नहीं डालती हैं।'

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कोर्ट ने धारा 304-B ​​के तहत दी गई सजा को रद्द कर दिया

अदालत ने आगे कहा, 'पूरे मामले को देखने के बाद हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ IPC की धारा 498-A और 302 के तहत आरोप साबित करने में सफल रहा है, ऐसे में IPC की धारा 304-B ​​के तहत अलग से दोषी ठहराने की जरूरत नहीं रह जाती। जिसके बाद हम IPC की धारा 304-B ​​के तहत उसे दोषी ठहराने और उस अपराध के लिए मिली सजा को रद्द करते हैं। कोर्ट ने इसी के साथ अपील का निपटारा कर दिया।

सितंबर 1998 की रात को महिला को जलाया गया था

इस मामले में कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। जिसके अनुसार 26 सितंबर 1998 को रात लगभग 10:15 बजे, एक अज्ञात व्यक्ति ने कृष्णा नगर पुलिस स्टेशन में फोन पर सूचना दी कि जगत पुरी में एक महिला पर केरोसिन तेल डालकर उसे आग लगा दी गई है। घायल महिला की पहचान रोशन के रूप में हुई थी। इसके एक दिन बाद 27 सितंबर 1998 को SDM द्वारा घायल रोशन का बयान दर्ज किया गया था।

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महिला ने कहा था- दहेज के लिए मारपीट करता था पति

अपने बयान में घायल महिला ने बताया था कि उसकी शादी 3-4 साल पहले हुई थी और उसकी दो बेटियां हैं। उसका पति दहेज लाने के लिए उससे झगड़ा करता है और हर 10-15 दिन में उसे घर से निकाल देता था। महिला ने बताया कि 26 सितंबर 1998 की रात लगभग 8 बजे, पति ने एकबार फिर दहेज को लेकर विवाद शुरू करते हुए उसे पीटना शुरू कर दिया और पूछा कि वह अपने माता-पिता से पैसे क्यों नहीं लाई। महिला ने SDM को बताया कि उसे इसलिए जलाया गया क्योंकि वह अपने माता-पिता से पैसे नहीं ला पाई थी। इलाज के दौरान, 29 सितंबर 1998 को सफदरजंग अस्पताल में रोशन की मौत हो गई थी।

आरोपी को मिली सजा पर 21 साल से लगी हुई थी रोक

इसके बाद महिला के आरोपी पति को 3 अक्टूबर 1998 को गिरफ्तार कर लिया गया था। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को IPC की धारा 302, 304-B, 498-A के तहत दोषी ठहराते हुए 24 अप्रैल 2002 को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। साथ ही IPC की धारा 302 के तहत सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इसके अलावा IPC की धारा 304-B ​​के लिए आजीवन कारावास और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। साथ ही IPC की धारा 498-A के तहत अपराध के लिए तीन साल की कठोर सजा और 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। हाई कोर्ट ने 12 सितंबर, 2005 को अपीलकर्ता की सजा पर रोक लगा दी थी। हालांकि इस फैसले के साथ ही सजा पर लगी रोक भी हटा ली गई है।

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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