गर्भवती महिला और बच्चों समेत 7 का कातिल ताउम्र काटेगा जेल, दिल्ली HC का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुणे के एक किलर की याचिका खारिज करते हुए राष्ट्रपति के फैसले को सही ठहराया है। इस फैसले में सीरियल किलर की मौत की सजा को बिना किसी छूट के आजीवन कारावास में बदला गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट ने मौत की सजा पाए पुणे के एक कथित किलर की याचिका को खारिज कर दी है। याचिका में राष्ट्रपति के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें उसकी मौत की सजा को बिना किसी और छूट की संभावना के उम्रकैद में बदल दिया गया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि संवैधानिक प्राधिकरण के पास दोषी की बाकी जिदगी जेल में बिताने का निर्देश देने का अधिकार है। कथित सीरियल किलर को अगस्त 1994 में पुणे के एक परिवार के 5 सदस्यों और साथियों की बेरहमी से हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया था।
राष्ट्रपति के फैसले पर मुहर
जस्टिस नवीन चावला एवं जस्टिस रविन्द्र डुडेजा की पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति ने फैसला लेने से पहले सभी जरूरी बातों पर विचार किया था और अदालत न्यायिक पुनर्विचार की सीमित शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संवैधानिक प्राधिकरण की राय की जगह अपनी राय नहीं ले सकता।
राष्ट्रपति के आदेश से जुड़ी शर्त को दी थी चुनौती
पीठ जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने राष्ट्रपति के 18 सितंबर, 2016 के आदेश से जुड़ी शर्त को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया गया था। यह निर्देश दिया गया था कि वह बिना किसी प्राधिकरण द्वारा बिना किसी व छूट के अपनी बाकी जिंदगी जेल में रहे।
एक परिवार के सात की हत्या में दोषी
जितेंद्र उर्फ जीतू नैनसिंह गहलोत को अगस्त 1994 में पुणे के एक परिवार के सात सदस्यों और साथियों की बेरहमी से हत्या करने के लिए दोषी ठहराया गया था। इन हत्याओं में 5 महिलाएं (जिनमें से एक गर्भवती थी) और दो बच्चे शामिल थे। ये हत्याएं उनके घर पर डकैती के दौरान की गई थीं। इन हत्याओं में दो छोटे बच्चे भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उसकी मौत की सजा को यह कहते हुए बरकरार रखा था कि यह मामला दुर्लभत्तम से दुर्लभ मामलों की श्रेणी में आता है।
क्या दी थी दलीलें?
दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में गहलोत ने तर्क दिया कि आगे की छूट पर रोक लगाने वाली शर्त गैर-संवैधानिक थी। उसकी सजा को आम उम्रकैद में बदल दिया जाना चाहिए, जो कानून के तहत संबंधित सरकार को मिली छूट की शक्तियों के अधीन है। उसने अपनी दया याचिका के निपटारे में 15 साल से ज्यादा की देरी का भी हवाला दिया।
क्या बोली अदालत?
याचिका में कहा कि जेल में रहने के दौरान उसे लंबे समय तक अकेले कैद में रखा गया था। पीठ ने माना कि उसकी दया याचिका पर फैसला करने में बहुत ज्यादा देरी हुई थी, जो जून 2001 में जमा की गई थी। लेकिन राष्ट्रपति ने उस पर 18 सितंबर, 2016 को फैसला किया था। पीठ ने कहा कि इतनी देर होने की वजह से दोषी 15 साल से ज्यादा समय तक मौत की सजा के साये में रहा और कहा कि यह हालात मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने के लिए काफी आधार हो सकते थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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