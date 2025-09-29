दिल्ली हाईकोर्ट में आपदा से बचाव के लिए बनेगा स्पेशल कंट्रोल रूम, NDRF और DDMA कर्मी होंगे तैनात

दिल्ली हाईकोर्ट में किसी भी आपात स्थिति से बचाव के लिए जल्द ही एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने स्थान चिह्नित कर लिया है। यहां एनडीआरएफ और डीडीएमए के कर्मचारी तैनात होंगे।

दिल्ली हाईकोर्ट में किसी भी आपात स्थिति से बचाव के लिए जल्द ही एक विशेष कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों ने स्थान चिह्नित कर लिया है। यहां एनडीआरएफ और डीडीएमए के कर्मचारी तैनात होंगे। ये कर्मचारी हाईकोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों, वकील और कर्मचारियों को आपदा में खुद को सुरक्षित रखने के तरीके बताएंगे। उन्हें बताया जाएगा कि आतंकी हमले, भूकंप, बम धमाके आदि की स्थिति में क्या करना है। लोगों को कैसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकलना है।

दिल्ली सरकार से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि हाईकोर्ट बेहद संवेदनशील स्थान है। यहां पूर्व में दो बार बम धमाके हो चुके हैं। कड़ी सुरक्षा होने के चलते दोनों बार बम धमाके मुख्य परिसर के बाहर हुए हैं। हाल ही में हाईकोर्ट में बम धमाके का धमकी भरा ई-मेल आया था। इस धमकी के बाद कोर्ट परिसर में अफरातफरी का माहौल देखा गया था। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ऐसी स्थिति से निपटने का तरीका हाई कोर्ट में कार्यरत कर्मचारी को पता नहीं है। न्यायाधीशों और सुनवाई पर आए लोगों को आपात स्थिति में किस तरह कोर्ट परिसर से बाहर निकाला जाए इसकी भी कोई योजना नहीं है। इस स्थिति को देखते हुए यह तय किया गया है कि हाईकोर्ट में दिल्ली सरकार अपना कंट्रोल रूम बनाएगी। यहां मौजूद कर्मचारी हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों को यह बताएंगे कि आपात स्थिति में उन्हें क्या करना है।

एयरपोर्ट पर बन चुका है ऐसा कंट्रोल रूम दिल्ली सरकार ने ऐसा पहला कंट्रोल रूम (इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर) दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर बनाया है। यहां मौजूद कर्मचारी एयरपोर्ट पर मौजूद विभिन्न एजेंसियों और कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि आपात स्थिति में वहां बेहतर तालमेल के साथ काम किया जा सके। उन्हें सिखाया जा रहा है कि आपात स्थिति में कैसे एयरपोर्ट को खाली करवाना है।