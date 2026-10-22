दिल्ली पुलिस के ‘शांति’ बॉन्ड के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचीं नेहा बोरा, याचिका पर आज सुनवाई

आइसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस द्वारा उन्हें जारी किए गए शांति बॉन्ड भरने के नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। हाईकोर्ट आज उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा। नेहा बोरा वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ हुए प्रदर्शनों में सबसे आगे रहीं।

दिल्ली हाईकोर्ट आज नेहा बोरा की ‘शांति’ बॉन्ड के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा।

दिल्ली हाईकोर्ट आज ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर सुनवाई करेगा। नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की है, जिसमें उनसे एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (एसईएम) के समक्ष ‘शांति बॉन्ड’ (Peace Bond) भरने के लिए कहा गया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट की एसआईआर) में कथित अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शनों में सबसे आगे रहीं बोरा ने इस नोटिस को रद्द करने और पुलिस को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे।

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने बोरा के वकील के अनुरोध पर कल याचिका पर सुनवाई टाल दी थी।

नोटिस में क्या कहा गया नेहा बोरा के नाम 17 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 126 के तहत जारी एक नोटिस में कहा गया कि वह 19 अक्टूबर को एसईएम के सामने पेश हों और कारण बताएं कि "जांच की अवधि के दौरान शांति बनाए रखने के लिए" उनसे 10,000 रुपये का निजी मुचलका और एक जमानत क्यों न ली जाए।

धारा 126 एसईएम को ऐसे बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवाने का अधिकार देती है, यदि इस बारे में विश्वसनीय जानकारी हो कि कोई व्यक्ति शांति भंग कर सकता है, सार्वजनिक व्यवस्था में खलल डाल सकता है, या कोई ऐसा गलत काम कर सकता है जिससे अशांति पैदा हो सकती है।

बोरा को 16 अक्टूबर को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया था, जब वह 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के 'लहरा दो तिरंगा' मार्च में शामिल होने जा रही थीं। उन्हें 17 अक्टूबर को रिहा कर दिया गया।

नेहा ने नोटिस को तथ्यों के लिहाज से गलत बताया बोरा ने वकील अभीक चिमनी द्वारा तैयार की गई अपनी याचिका में कहा है कि पुलिस का नोटिस अस्पष्ट है, तथ्यों के लिहाज से गलत है। इसमें ऐसी कोई सामग्री या जानकारी नहीं है जो शांति भंग होने की ‘आशंका’ को साबित कर सके।

याचिका में तर्क दिया गया है कि इसमें "ऐसी कोई अवधि, अवसर या घटना" नहीं बताई गई है, जिसके संबंध में उल्लंघन की आशंका हो। साथ ही, यह भी कहा गया है कि यह कार्रवाई "शांतिपूर्ण असहमति को दबाने के लिए निवारक शक्तियों का एक छद्म इस्तेमाल" है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए), 19(1)(बी) और 21 का उल्लंघन है।