CBI की याचिका पर सुनवाई करेगा HC, केजरीवाल-सिसोदिया को बरी करने के आदेश को चुनौती
दिल्ली हाई कोर्ट सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा। इस याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था।
दिल्ली हाई कोर्ट सीबीआई द्वारा दायर याचिका पर 9 मार्च को सुनवाई करेगा। इस याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। हाई कोर्ट की केस सूची के अनुसार इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की पीठ करेगी।
सीबीआई ने रद्द की जा चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के संबंध में निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश को रद्द करने के लिए औपचारिक रूप से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 27 फरवरी को एक विशेष न्यायालय ने सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यह आदेश राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सुनाया था।
प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता
विशेष न्यायालय ने माना कि उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण में कोई व्यापक षड्यंत्र या आपराधिक इरादा नहीं था और अभियोजन पक्ष का मामला न्यायिक जांच में खरा नहीं उतरा। न्यायालय ने कहा कि सीबीआई का आपराधिक षड्यंत्र का सिद्धांत कानूनी रूप से मान्य साक्ष्यों के बजाय अनुमानों पर आधारित था। न्यायालय ने पाया कि 23 आरोपियों में से किसी के भी खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है और उन्हें बरी करने का आदेश दिया।
एजेंसी के जांच दृष्टिकोण पर भी चिंता
न्यायाधीश ने एजेंसी के जांच दृष्टिकोण पर भी चिंता व्यक्त की। विशेष रूप से गवाह के बयान पर उसकी निर्भरता पर। न्यायालय ने कहा कि किसी आरोपी को क्षमादान देना और फिर उसके बयान का उपयोग अभियोजन पक्ष के मामले में कमियों को भरने या अन्य व्यक्तियों को फंसाने के लिए करना अनुचित है। यह संवैधानिक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हो सकता है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि वह सीबीआई अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की सिफारिश करेगी, जिन्होंने लोक सेवक कुलदीप सिंह को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया है।
लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी नीति
यह मामला आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लागू की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है। सीबीआई का आरोप है कि यह नीति कुछ निजी शराब लाइसेंसधारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। इसके कारण कथित तौर पर रिश्वतखोरी हुई और दिल्ली सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।