दिल्ली के इस इलाके में गरजा था बुलडोजर; सरकार से HC ने कहा- प्रभावितों के रहने का करें इंतजाम

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को निर्देश दिया है कि वे एंड्रयूज गंज के इंदिरा कैंप में टी-हट्स और आवासीय इकाइयों में बुलडोजर ऐक्शन से प्रभावित लोगों को अस्थायी आवासीय सुविधाएं प्रदान करें।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 12:05 AM
दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, और दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) को एंड्रयूज गंज स्थित इंदिरा कैंप में टी-हट्स और आवासीय इकाइयों के ध्वस्तीकरण से प्रभावित लोगों को अस्थायी आवास उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ को याचिकाकर्ता ने बताया कि उच्च न्यायालय ने 14 मई को संबंधित अधिकारियों को उक्त आवासीय इकाइयों के संबंध में निवासियों को बेदखल करने या आगे कोई भी तोड़फोड़ कार्रवाई करने से रोक दिया था।

पीठ ने कहा कि हालांकि यह बताया गया है कि उपरोक्त आदेश में निहित निर्देशों का घोर उल्लंघन किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट की रोक के बावजूद संबंधित जगह पर तोड़फोड़ जारी रही।

इस दलील पर गौर करते हुए पीठ ने आदेश में कहा कि है याचिकाकर्ता के हलफनामे में वर्णित तथ्य यदि सत्य है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित 14 मई 2025 के आदेश का दिल्ली नगर निगम द्वारा निर्लज्ज आचरण सामने आता है। ऐसे में संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई बनती है। लेकिन इससे पहले हलफनामे के तथ्यों की पुष्टि की जाए।

पीठ ने यह भी कहा कि दिल्ली नगर निगम द्वारा अदालत की अवमानना पर अगली तारीख सुनवाई की जाएगी। पीठ ने कहा कि फिलहाल चिंता का विषय आवासों को ध्वस्त किए जाने के कारण बेघर लोगों को लेकर है।

पीठ ने कहा कि एमसीडी द्वारा की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि संबंधित झुग्गी क्लस्टर को डीयूएसआईबी द्वारा प्रकाशित 675 जेजे क्लस्टरों की आधिकारिक सूची के तहत विधिवत अधिसूचित किया गया है। यहां रहने वाले मौजूदा नीति के अनुसार उचित पुनर्वास के हकदार हैं।

पीठ ने अधिकारियों को आवश्यक संख्या में शौचालयों, बिजली व पानी की पर्याप्त आपूर्ति सहित उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।