वकीलों को धमकी का आरोप; निलंबित ACP मनस्वी वशिष्ठ की बढ़ीं मुश्किलें, दिल्ली HC का जांच के आदेश
23 अक्टूबर को शाहदरा थाने में वकीलों और पुलिस के बीच हुए कथित विवाद के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों की ओर से सोशल मीडिया पर वकीलों के खिलाफ पोस्ट की जांच करने को कहा है।
दिल्ली पुलिस निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और सब-इंस्पेक्टर विशाल यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से वकीलों के खिलाफ पोस्ट की गई आपत्तिजनक और धमकी भरी सामग्री की जांच कर उचित कार्रवाई करे। यह मामला 23 अक्टूबर को शाहदरा थाने में हुई मारपीट और उसके बाद वायरल हुए धमकी भरे वीडियो से जुड़ा है।
मनस्वी वशिष्ठ एवं अन्य पर ऐक्शन की मांग
वकीलों की ओर से दाखिल की गई एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से कहा है कि वह सोशल मीडिया पर वकीलों के खिलाफ पोस्ट की गई कथित उन आपत्तिजनक सामग्री की जांच करे जो दिल्ली पुलिस के निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और एक अन्य अधिकारी के अकाउंट से पोस्ट की गईं थीं। याचिका में निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी।
मनस्वी वशिष्ठ पर ऐक्शन की फाइल गृह मंत्रालय के पास
इन अधिकारियों पर वकीलों को धमकाने और उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। सुनवाई के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और जस्टिस संजय शर्मा की पीठ को केंद्र सरकार के वकील ने बताया कि निलंबित एसीपी मनस्वी वशिष्ठ के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है। इतना ही नहीं इस पर मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को एक चार्जशीट भी सौंप दी गई है।
दाखिल होगी स्टेटस रिपोर्ट
केंद्र सरकार के वकील ने आगे कहा कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय इस चार्जशीट पर विचार करेगा और इस पर अपनी मंजूरी देगा। इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर एक स्टेटस रिपोर्ट (स्थिति रिपोर्ट) दाखिल की जाएगी। आपत्तिजनक कंटेंट पर मनस्वी वशिष्ठ और सब-इंस्पेक्टर विशाल यादव के अकाउंट्स के संबंध में सरकारी वकील ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता तथाकथित धमकी देने वाली सामग्री उपलब्ध कराते हैं तो अधिकारी तुरंत इसकी जांच करेंगे।
याचिकाकर्ता से मांगा विवादित कंटेंट
सरकारी वकील ने अदालत को यह भी बताया कि अधिकारी कानून के अनुसार, आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के लिए उचित कदम उठाएंगे। सरकारी वकील की इस बात पर अदालत ने कहा कि हम याचिकाकर्ता को अनुमति देते हैं कि यदि उनके पास याचिका में दी गई सामग्री के अलावा कोई और सामग्री है तो उसे 48 घंटों के भीतर प्रतिवादी 1 यानी गृह मंत्रालय के वकील को सौंप दें। प्रतिवादी सामग्री की जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।
शाहदरा पुलिस थाने में हुई घटना से जुड़ा मामला
यह विवाद बीते 23 अक्टूबर को शाहदरा पुलिस थाने में हुई उस घटना से जुड़ा है जिसमें कथित हाथापाई के दौरान वकील ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट लग गई थी। अदालत ने प्रतिवादियों को याचिका के जवाब में 4 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी। याचिका वकील करण बीर सिंह की ओर से दायर की गई है। याचिका में आरोप है कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं।
धमकी भरे बयान देने के आरोप
इन वीडियो में सस्पेंडेड एसीपी वशिष्ठ वकीलों के खिलाफ धमकी भरे और अपमानजनक बयान देते दिख रहे हैं। इन बयानों में कहा गया है कि यदि वकील समूहों में पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है और उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। याचिका में एक ऐसे वीडियो का भी जिक्र है जिसमें सब-इंस्पेक्टर विशाल यादव एक वकील को धमकी देते दिख रहे हैं कि यदि हाथ उठाया तो वे एके-47 से गोली चला देंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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