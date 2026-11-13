दिल्ली के नाले पर याचिका लगाने वालों को मिलने लगी धमकियां, उन्होंने वापस ली अपील; HC ने किया ये जबरदस्त काम
कोर्ट ने IDMC को निर्देश दिया था कि वह DDA, MCD और DJB जैसी संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक करे, जिसमें इस बात पर चर्चा हो कि नाले को कैसे खोला और साफ किया जाए, ताकि इसमें पानी का बहाव बिना किसी रुकावट के बना रहे।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शहर के श्रीनिवासपुरी नाले में जलभराव और बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण के मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत पी.एस. अरोड़ा की बेंच ने इस मामले में एक नई रिट याचिका तब दर्ज की, जब नाले की सफाई और रखरखाव के मुद्दे को लेकर याचिका लगाने वाले स्थानीय निवासियों ने अदालत को बताया कि याचिका को लगाने की वजह से कुछ अन्य निवासियों से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, ऐसे में वह अपनी याचिका वापस ले रहे हैं। जिसके बाद अदालत ने इस मामले को बेहद जरूरी मानते हुए इसे अपने हाथ में ले लिया और स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख तय कर दी।
5 नवंबर को पारित अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, 'याचिकाकर्ताओं के आवेदन को देखते हुए, इस अपील को वापस लिया गया मानकर खारिज किया जाता है। हालांकि, इस इलाके में नाले की वजह से आमतौर पर होने वाले जलभराव के व्यापक असर और नाले के ऊपर व आसपास बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण को देखते हुए अदालत का मानना है कि यह एक ऐसा मामला है जिसमें अदालत उन तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकती जो विभिन्न रिपोर्टों में सामने आए हैं, जिनमें IDMC (इंटीग्रेटेड ड्रेन मैनेजमेंट सेल) की हालिया निरीक्षण रिपोर्ट भी शामिल है।'
अदालत ने ले लिया स्वतः संज्ञान
आगे हाई कोर्ट ने कहा, 'इसलिए, यह अदालत श्रीनिवासपुरी नाले से जुड़ी स्थिति पर स्वतः संज्ञान लेती है।' कोर्ट ने इस मामले में वकील शाश्वत सरीन को 'एमिकस क्यूरी' (न्याय मित्र) नियुक्त किया है और मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर के लिए तय की है।
पांच साल पहले दायर की गई थी याचिका
श्रीनिवासपुरी नाले के पास रहने वाले लोकेश कुमार और अन्य लोगों ने 2021 में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के सामने याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने नाले के उचित रखरखाव, वहां से गाद हटाने और मरम्मत से जुड़ी कई राहतों की मांग की थी। बाद में, इन सभी निवासियों ने डिवीजन बेंच के सामने भी एक अपील दायर की। इस बेंच ने समय-समय पर कई आदेश दिए, जिसमें IDMC की देखरेख में नाले का निरीक्षण कराना भी शामिल था।
कोर्ट ने दिया था बैठक करने का आदेश
30 अक्टूबर के अपने आदेश में, कोर्ट ने गौर किया कि IDMC की रिपोर्ट के अनुसार, नाले का एक बड़ा हिस्सा निर्माण कार्यों से पूरी तरह ढक गया है। जिसके बाद कोर्ट ने IDMC को निर्देश दिया कि वह DDA, MCD और DJB जैसी संबंधित एजेंसियों के साथ बैठक करे, जिसमें इस बात पर चर्चा हो कि नाले को कैसे खोला और साफ किया जाए, ताकि इसमें पानी का बहाव बिना किसी रुकावट के बना रहे।
10 फीट चौड़ा नाला, आगे जाकर जरा सा रह गया
आदेश में कहा गया है कि श्रीनिवासपुरी में प्रवेश बिंदु पर नाला लगभग 10 फीट चौड़ा है, लेकिन जैसे-जैसे यह ओखला सब्जी मंडी की ओर बढ़ता है, नाले के ऊपर और उसके किनारे निर्माण कार्य हो गया है, जिससे यह पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में आ गया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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