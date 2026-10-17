पहले से थे बच्चे फिर भी लिया गोद; HC सख्त, लावारिस बच्ची सौंपने की सिफारिश रद्द
दिल्ली हाई कोर्ट ने गोद लेने के नियम कड़े करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि पहले से बच्चे होने पर दंपति बच्ची को गोद लेने के लिए अयोग्य थे। महज भावनात्मक लगाव कानून से ऊपर नहीं हो सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) को गोद लेने की प्रक्रिया में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पाया कि प्रशासनिक खामियों के कारण एक लावारिस बच्ची को गलती से सिंगापुर के एक ऐसे दंपति को सौंपने की सिफारिश (रेफरल) कर दी गई जो लागू नियमों के तहत सामान्य श्रेणी में बच्चा गोद लेने के योग्य नहीं थे। अदालत ने पाया कि जब इस दंपति के पहले से बच्चे थे तो बच्ची को गोद लेने के लिए पात्र नहीं थे।
केवल यह बात गोद लेने का अधिकार नहीं देती
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि दंपति द्वारा बच्ची को अपना लेना और परिवार का उससे भावनात्मक रूप से जुड़ जाना, उन्हें कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सिफारिश 'गोद नियम, 2022' (गोद लेने संबंधी नियम) के खिलाफ है।
माता-पिता की पात्रता की जांच करें
पीठ ने सीएआरए को निर्देश दिया है कि वे किसी भी बच्चे को गोद देने की सिफारिश करने से पहले संभावित माता-पिता की पात्रता की जांच करें। साथ ही अपने एडॉप्शन पोर्टल के माइग्रेशन (स्थानांतरण) से प्रभावित प्रोफाइल का ऑडिट करें, 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) जारी करने की समय-सीमा का पालन करें, आवेदन की स्थिति को सही ढंग से दर्ज करें और जहां भी खामियां पाई जाएं, वहां जिम्मेदारी तय करें।
दुख हो सकता है केवल इस बात पर नहीं दे सकते गोद
पीठ ने सीएआरए को यह भी निर्देश दिया कि वे बच्ची (जिसे फैसले में 'बेबी के' कहा गया है) को कानून के अनुसार, गोद देने के लिए तत्काल कदम उठाएं। इसके साथ ही पीठ ने बच्ची की स्थिति को लेकर पहले दिए गए अपने अंतरिम आदेश (जिसमें यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया था) को भी हटा दिया है। पीठ ने टिप्पणी की कि पात्रता के मानदंडों को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी विशेष मामले में इन्हें लागू करने से संभावित माता-पिता को परेशानी या दुख हो सकता है।
बच्ची का कल्याण कानूनन तय किया जाना जरूरी
15 अक्टूबर को सुनाए गए इस फैसले में पीठ ने गुप्ता व उनके परिवार को हुई परेशानी को तो समझा, लेकिन यह स्पष्ट किया कि बच्ची का कल्याण गोद लेने से जुड़े कानूनी ढांचे के भीतर ही तय किया जाना चाहिए, न कि केवल संभावित माता-पिता की उम्मीदों या उनके भावनात्मक लगाव के आधार पर।
क्या है मामला?
याचिकाकर्ता व उनकी पत्नी ने दिसंबर 2020 में भावी दत्तक माता-पिता के रूप में पंजीकरण कराया था। उस समय उनके एक जैविक बच्चा था। मार्च 2022 में उनके दूसरे बेटे का जन्म हुआ। सितंबर 2025 में उनकी होम स्टडी रिपोर्ट का दोबारा सत्यापन किया गया, जिसमें उनके दो जैविक बेटों का उल्लेख था। इसके बावजूद सीएआरए ने जनवरी 2026 में उन्हें नवंबर 2025 में जन्मी एक परित्यक्त बच्ची को गोद लेने के लिए सिफारिश कर दी।
दंपति के पहले से थे बच्चे
याचिकाकर्ता ने इस सिफारिश को स्वीकार किया और बाद में बच्ची से मिलने भी गया। हालांकि मार्च में दत्तक ग्रहण पोर्टल पर उनकी आवेदन स्थिति आवेदन अस्वीकृत वापस लिया गया दिखाई देने लगी, जबकि याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन वापस नहीं लिया। इसके बाद सीएआरए ने उन्हें बताया कि वे सामान्य श्रेणी के बच्चे को गोद लेने के लिए पात्र नहीं हैं। इसी घटनाक्रम के बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया। पीठ ने पाया कि जब इस दंपति के पहले से बच्चे थे तो वह बच्ची को गोद लेने के लिए पात्र नहीं थे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।