अवैध पोस्टर-बैनर पर सख्ती, दिल्ली HC ने सरकार और पुलिस को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में अवैध पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स लगाने पर रोक से जुड़े कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार, नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने तीनों अधिकारिक एजेंसियों से पूछा है कि वे इस दिशा में अब तक क्या कदम उठा रही हैं।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने जन सेवा वेलफेयर सोसायटी की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका सोसायटी अध्यक्ष अजय अग्रवाल के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम और अवैध विज्ञापन हटाने की नीति होने के बावजूद, इनका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा। याचिकाकर्ता ने रोहिणी के सेक्टर-22 स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल से जुड़े एक चुनाव के दौरान भारी पैमाने पर अवैध पोस्टर-बैनर लगाए जाने का उदाहरण पेश किया, जिसे कानून का उल्लंघन बताया गया।

खुद सक्रिय होकर लागू करना चाहिए कानून-कोर्ट कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अवैध पोस्टर और बैनर का मामला हर साल उनके सामने आता है और अलग-अलग याचिकाओं में यह मुद्दा उठता रहता है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अधिकारियों को कार्रवाई के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए। अधिकारियों को खुद सक्रिय होकर कानून लागू करना चाहिए।