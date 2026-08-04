सपा नेता को अतीक अहमद से जोड़ने वाले AI वीडियो पर HC सख्त, मेटा को क्या आदेश?
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सपा नेता को अतीक अहमद से जोड़ने वाले दो AI वीडियो पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने इस बारे में फेसबुक एवं इंस्टाग्राम संचालित करने वाली कंपनी मेटा को आदेश दिया है।
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी को अतीक अहमद से जोड़ने वाले दो एआई वीडियो पर सख्ती दिखाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक एवं इंस्टाग्राम संचालित करने वाली मेटा को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी की याचिका पर मेटा को आदेश जारी करते हुए इन AI वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी पत्रकार को भी हिदायत दी है।
क्या किया गया था दावा?
सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी के अनुसार, इन वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि उन्होंने अपनी फैक्टरी की हड़ताल खत्म कराने के लिए अतीक अहमद की मदद ली थी। अदालत ने इसे मानहानिकारक मानते हुए यह फैसला सुनाया। जस्टिस तुषार राव गेडेला की सिंगल बेंच ने फेसबुक और इंस्टाग्राम संचालित करने वाली कंपनी मेटा को पूर्व केन्द्रीय मंत्री को दिवंगत गैंगस्टर अतीक अहमद से जोड़ने वाले कथित एआई दो वीडियो हटाने का निर्देश दिया।
दोबारा पोस्ट से भी रोका
यही नहीं अदालत ने कथित पत्रकार एवं विवादित वीडियो को दोबारा प्रकाशित करने वाले एक और प्रतिवादी को भी अगले आदेश तक इन वीडियो को दोबारा पोस्ट करने रोक दिया। अदालत ने सपा नेता शेरवानी को यह स्वतंत्रता भी दी कि यदि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति या संस्था इन वीडियो को फिर से प्रसारित करती है तो वह मेटा से उन्हें हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। यह आदेश पूर्व केन्द्रीय मंत्री की ओर से दायर मानहानि वाद पर पारित किया।
सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने क्या लगाया है आरोप?
पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी का आरोप है कि इन एआई-जनित वीडियो में झूठा दावा किया गया कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री में मजदूरों की हड़ताल खत्म कराने के लिए कथित बाहुबली नेता अतीक अहमद की मदद ली थी। बाद में अतीक अहमद को प्रभावशाली बनने में भी सहायता की थी।
मेटा को वीडियो हटाने का आदेश
याचिका में कहा गया है कि वीडियो पूरी तरह झूठे, मानहानिकारक और पत्रकारिता आचरण के मानदंड, 2022 का उल्लंघन हैं। पीठ ने प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया है। पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि कानूनी नोटिस के जवाब में प्रतिवादी ने यह नहीं नकारा कि वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। इसके बाद पीठ ने मेटा को वीडियो हटाने का निर्देश दिया। शेरवानी को जरूरत पड़ने पर अन्य संबंधित पक्षों को भी मुकदमे में शामिल करने की अनुमति दी गई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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