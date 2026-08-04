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सपा नेता को अतीक अहमद से जोड़ने वाले AI वीडियो पर HC सख्त, मेटा को क्या आदेश?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सपा नेता को अतीक अहमद से जोड़ने वाले दो AI वीडियो पर सख्ती दिखाई है। अदालत ने इस बारे में फेसबुक एवं इंस्टाग्राम संचालित करने वाली कंपनी मेटा को आदेश दिया है। 

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दिल्ली हाई कोर्ट ने सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी की याचिका पर एक बड़ा आदेश जारी किया है।

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी को अतीक अहमद से जोड़ने वाले दो एआई वीडियो पर सख्ती दिखाई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फेसबुक एवं इंस्टाग्राम संचालित करने वाली मेटा को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री सलीम इकबाल शेरवानी की याचिका पर मेटा को आदेश जारी करते हुए इन AI वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। अदालत ने आरोपी पत्रकार को भी हिदायत दी है।

क्या किया गया था दावा?

सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी के अनुसार, इन वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि उन्होंने अपनी फैक्टरी की हड़ताल खत्म कराने के लिए अतीक अहमद की मदद ली थी। अदालत ने इसे मानहानिकारक मानते हुए यह फैसला सुनाया। जस्टिस तुषार राव गेडेला की सिंगल बेंच ने फेसबुक और इंस्टाग्राम संचालित करने वाली कंपनी मेटा को पूर्व केन्द्रीय मंत्री को दिवंगत गैंगस्टर अतीक अहमद से जोड़ने वाले कथित एआई दो वीडियो हटाने का निर्देश दिया।

दोबारा पोस्ट से भी रोका

यही नहीं अदालत ने कथित पत्रकार एवं विवादित वीडियो को दोबारा प्रकाशित करने वाले एक और प्रतिवादी को भी अगले आदेश तक इन वीडियो को दोबारा पोस्ट करने रोक दिया। अदालत ने सपा नेता शेरवानी को यह स्वतंत्रता भी दी कि यदि भविष्य में कोई अन्य व्यक्ति या संस्था इन वीडियो को फिर से प्रसारित करती है तो वह मेटा से उन्हें हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। यह आदेश पूर्व केन्द्रीय मंत्री की ओर से दायर मानहानि वाद पर पारित किया।

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सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी ने क्या लगाया है आरोप?

पूर्व केंद्रीय मंत्री और सपा नेता सलीम इकबाल शेरवानी का आरोप है कि इन एआई-जनित वीडियो में झूठा दावा किया गया कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री में मजदूरों की हड़ताल खत्म कराने के लिए कथित बाहुबली नेता अतीक अहमद की मदद ली थी। बाद में अतीक अहमद को प्रभावशाली बनने में भी सहायता की थी।

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मेटा को वीडियो हटाने का आदेश

याचिका में कहा गया है कि वीडियो पूरी तरह झूठे, मानहानिकारक और पत्रकारिता आचरण के मानदंड, 2022 का उल्लंघन हैं। पीठ ने प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया है। पीठ ने यह भी ध्यान दिया कि कानूनी नोटिस के जवाब में प्रतिवादी ने यह नहीं नकारा कि वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। इसके बाद पीठ ने मेटा को वीडियो हटाने का निर्देश दिया। शेरवानी को जरूरत पड़ने पर अन्य संबंधित पक्षों को भी मुकदमे में शामिल करने की अनुमति दी गई है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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