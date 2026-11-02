'नंबरों के बदले सेक्स' के आरोप में कांग्रेस सांसद अकोइजम को राहत, JNU के आदेश पर लगी रोक
दिल्ली हाईकोर्ट ने JNU के प्रोफेसर और इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों और आंतरिक शिकायत समिति की रिपोर्ट के आधार पर 9 अक्टूबर को उन्हें सेवा से बर्खास्त किया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) प्रशासन के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसके तहत प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी की पीठ ने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने वाली अकोइजम की याचिका पर विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए जनवरी की तारीख तय की गई है।
11 छात्राओं ने प्रोफेसर पर लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोप
अकोइजम (जो इनर मणिपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद हैं) जेएनयू के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में प्रोफेसर हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मई में तकरीबन 11 छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज कराई थीं। शिकायतकर्ताओं का आरोप था कि अकोइजम ने छात्राओं को मीटिंग या किसी कार्यक्रम के बहाने कैंपस स्थित अपने आवास पर बुलाया और उनका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की। कुछ छात्राओं ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्होंने क्लास के दौरान अश्लील व अनुचित टिप्पणियां कीं। उनके ऊपर ‘नंबरों के लिए सेक्स’ के आरोप भी लगे थे।
9 अक्टूबर को JNU ने किया था बर्खास्त
9 अक्टूबर को जेएनयू ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों के आधार पर अकोइजम को बर्खास्त कर दिया था। वाइस-चांसलर शांतिश्री डी. पंडित के हस्ताक्षर वाले बर्खास्तगी आदेश में कहा गया है कि विश्वविद्यालय की आंतरिक शिकायत समिति ने मामले की जांच की थी। अपनी रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी। आदेश में कहा गया था कि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए सभी उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने और आंतरिक समिति की रिपोर्ट के आधार पर अकोइजम को विश्वविद्यालय की सेवा से बर्खास्त करने की सजा दी जाती है। हालांकि कांग्रेस सांसद ने सभी आरोपों से इनकार किया है। बहरहाल उच्च न्यायालय ने जेएनयू के इस आदेश पर रोक लगा दी है।
सांसद ने यौन उत्पीड़न के आरोपों पर उठाए थे सवाल
अपने ऊरप लगे आरोपों पर कांग्रेस सांसद ने दावा किया था कि मूल शिकायत एजुकेशन और पढ़ाने के तरीकों से जुड़े मामलों को लेकर विभाग में दी गई थी, न कि सीधे आंतरिक शिकायत समिति (ICC) में। उन्होंने सवाल उठाया कि मामला यौन उत्पीड़न के आरोपों में कैसे बदल गया? अकोइजाम ने यह भी कहा कि 'नंबरों के बदले सेक्स' वाला दावा मूल शिकायत में मौजूद ही नहीं है। हालांकि, इन दावों की पुष्टि के लिए मूल शिकायत और जांच रिपोर्ट देखना जरूरी है।
अकोइजाम ने BJP पर निशाना साधते हुए कहा था कि मणिपुर और पूर्वोत्तर के मुद्दों पर उनकी मुखरता के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इस कार्रवाई को 'विच हंट' यानी जानबूझकर निशाना बनाने का अभियान बताया। उन्होंने कहा कि वह डरने वाले नहीं हैं और अदालत में पूरी कार्रवाई को चुनौती देंने की बात कही थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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