NSD के नाट्य कला डिप्लोमा कोर्स में दाखिले की उम्र सीमा खत्म, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में दाखिले के लिए 30 साल की उम्र सीमा पर रोक लगा दी है। कोर्ट के अनुसार, एक्टिंग प्रतिभा का क्षेत्र है जिसे उम्र में नहीं बांधा जा सकता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) के 3 साल के डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए निर्धारित 30 साल की अधिकतम उम्र सीमा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभिनय और रंगमंच पूरी तरह से प्रतिभा और कौशल पर आधारित क्षेत्र हैं जहां उम्र की पाबंदी कलात्मक विकास में बाधा नहीं बननी चाहिए। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए 34 और 42 साल के दो याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने की अनुमति दी है।
30 साल की ऊपरी उम्र सीमा पर रोक
दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) के नाट्य कला में तीन साल के डिप्लोमा कोर्स में दाखिल के लिए तय की गई 30 साल की ऊपरी उम्र सीमा के लागू होने पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने दो याचिकाकर्ता को उनकी उम्र की परवाह किए बिना कोर्स के लिए आवेदन करने की इजाजत दी है।
मौलिक अधिकार का उल्लंघन
इस मामले यह आदेश न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिया। पीठ ने शुरुआती सुनवाई के बाद कहा कि एक्टिंग जैसे प्रतिभा आधारित क्षेत्र के लिए ऊपरी उम्र सीमा तय करना पहली नज़र में मनमाना व संविधान के आर्टिकल 14, 19(1)(g), और 21 के तहत गारंटी वाले मौलिक अधिकार का उल्लंघन लगता है।
उम्र की पाबंदी के कारण किया बाहर
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विवेक गुरनानी ने एनएसडी के जारी दाखिला अधिसूचना को चुनौती दी थी। इसके तहत 1 जुलाई 2026 तक ज्यादा से ज्यादा उम्र 30 साल तय की गई है। 34 व 42 साल के दो याचिकाकर्ता योग्यता व अनुभव के के मामले में वैसे तो पात्र हैं, लेकिन सिर्फ उम्र की पाबंदी की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया।
अभिनय एवं रंगमंच कौशल आधारित क्षेत्र
पीठ ने कहा कि अभिनय व रंगमंच कौशल आधारित क्षेत्र है। जिंदगी के किसी भी स्तर पर विकसित व बेहतर किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि उम्र की इतनी सख्त पाबंदी का कोर्स के मकसद से कोई सही संबंध नहीं है, जो कि कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है।
पाबंदियां काबिल उम्मीदवारों को कर देती हैं बाहर
इन बातों पर ध्यान देते हुए पीठ ने ऊपरी उम्र सीमा से जुड़ी विवादित शर्त पर रोक लगाकर अंतरिम राहत दी है। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उनकी उम्र की परवाह किए बिना दाखिला प्रक्रितया में आवेदन करने और हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। याचिकाकर्ता पेशेवर व रचनात्मकता शिक्षा में उम्र पर आधारित पाबंदियों की वैधता के बारे में बड़े संस्थागत सवाल भी उठाती है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि ऐसी पाबंदियां गलत तरीके से काबिल उम्मीदवारों को बाहर कर देती हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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