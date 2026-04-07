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NSD के नाट्य कला डिप्लोमा कोर्स में दाखिले की उम्र सीमा खत्म, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Apr 07, 2026 03:55 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
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दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में दाखिले के लिए 30 साल की उम्र सीमा पर रोक लगा दी है। कोर्ट के अनुसार, एक्टिंग प्रतिभा का क्षेत्र है जिसे उम्र में नहीं बांधा जा सकता है। 

NSD के नाट्य कला डिप्लोमा कोर्स में दाखिले की उम्र सीमा खत्म, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) के 3 साल के डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए निर्धारित 30 साल की अधिकतम उम्र सीमा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अभिनय और रंगमंच पूरी तरह से प्रतिभा और कौशल पर आधारित क्षेत्र हैं जहां उम्र की पाबंदी कलात्मक विकास में बाधा नहीं बननी चाहिए। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए 34 और 42 साल के दो याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने की अनुमति दी है।

30 साल की ऊपरी उम्र सीमा पर रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (एनएसडी) के नाट्य कला में तीन साल के डिप्लोमा कोर्स में दाखिल के लिए तय की गई 30 साल की ऊपरी उम्र सीमा के लागू होने पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने दो याचिकाकर्ता को उनकी उम्र की परवाह किए बिना कोर्स के लिए आवेदन करने की इजाजत दी है।

मौलिक अधिकार का उल्लंघन

इस मामले यह आदेश न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिया। पीठ ने शुरुआती सुनवाई के बाद कहा कि एक्टिंग जैसे प्रतिभा आधारित क्षेत्र के लिए ऊपरी उम्र सीमा तय करना पहली नज़र में मनमाना व संविधान के आर्टिकल 14, 19(1)(g), और 21 के तहत गारंटी वाले मौलिक अधिकार का उल्लंघन लगता है।

उम्र की पाबंदी के कारण किया बाहर

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विवेक गुरनानी ने एनएसडी के जारी दाखिला अधिसूचना को चुनौती दी थी। इसके तहत 1 जुलाई 2026 तक ज्यादा से ज्यादा उम्र 30 साल तय की गई है। 34 व 42 साल के दो याचिकाकर्ता योग्यता व अनुभव के के मामले में वैसे तो पात्र हैं, लेकिन सिर्फ उम्र की पाबंदी की वजह से उन्हें बाहर कर दिया गया।

अभिनय एवं रंगमंच कौशल आधारित क्षेत्र

पीठ ने कहा कि अभिनय व रंगमंच कौशल आधारित क्षेत्र है। जिंदगी के किसी भी स्तर पर विकसित व बेहतर किया जा सकता है। पीठ ने कहा कि उम्र की इतनी सख्त पाबंदी का कोर्स के मकसद से कोई सही संबंध नहीं है, जो कि कलात्मक प्रतिभा को बढ़ावा देना है।

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पाबंदियां काबिल उम्मीदवारों को कर देती हैं बाहर

इन बातों पर ध्यान देते हुए पीठ ने ऊपरी उम्र सीमा से जुड़ी विवादित शर्त पर रोक लगाकर अंतरिम राहत दी है। पीठ ने आगे निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को उनकी उम्र की परवाह किए बिना दाखिला प्रक्रितया में आवेदन करने और हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। याचिकाकर्ता पेशेवर व रचनात्मकता शिक्षा में उम्र पर आधारित पाबंदियों की वैधता के बारे में बड़े संस्थागत सवाल भी उठाती है, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि ऐसी पाबंदियां गलत तरीके से काबिल उम्मीदवारों को बाहर कर देती हैं।

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Krishna Bihari Singh

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कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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