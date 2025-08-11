delhi high court sought yasin malik response on nia plea seeking death penalty उम्रकैद की जगह सजा-ए-मौत दें, NIA की याचिका पर हाईकोर्ट ने यासीन मलिक से मांगा जवाब, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court sought yasin malik response on nia plea seeking death penalty

उम्रकैद की जगह सजा-ए-मौत दें, NIA की याचिका पर हाईकोर्ट ने यासीन मलिक से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक से राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में उनकी उम्रकैद की सजा को मौत की सजा में बदलने की मांग की गई है।

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीMon, 11 Aug 2025 06:52 PM
share Share
Follow Us on
उम्रकैद की जगह सजा-ए-मौत दें, NIA की याचिका पर हाईकोर्ट ने यासीन मलिक से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने एनआईए की ओर से दाखिल की गई उस याचिका पर सोमवार को अलगाववादी नेता और जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक से जवाब मांगा जिसमें टेरर फंडिंग के मामले में उसे मौत की सजा देने का अनुरोध किया गया है।

जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस शैलिंदर कौर की पीठ ने मलिक को एनआईए की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया। अदालत ने सुनवाई 10 नवंबर के लिए स्थगित कर दी।

यासीन मलिक ने पूर्व में एनआईए की याचिका के खिलाफ व्यक्तिगत रूप से दलील पेश करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था। उसे जेल से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश होना था, लेकिन पेश नहीं किया गया।

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) प्रमुख तिहाड़ जेल में बंद है, जहां वह इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यासीन मलिक को न तो जेल से अदालत की कार्यवाही के दौरान वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से पेश किया गया और न ही उसने 9 अगस्त 2024 के अदालती आदेश के अनुसरण में एनआईए की याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया।

सोमवार को पीठ ने जेल अधिकारियों को उसे 10 नवंबर को वीडियो कॉफ्रेंस के माध्यम से पेश करने का निर्देश दिया। यासीन मलिक ने पिछले साल अपनी ओर से वकील नियुक्त करने के अदालत के सुझाव को ठुकरा दिया था और कहा था कि वह व्यक्तिगत रूप से मामले में दलील पेश करना चाहता है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 मई 2023 को, मलिक को मृत्युदंड दिये जाने के अनुरोध संबंधी याचिका पर उसे नोटिस जारी किया था। इसके बाद, जेल अधिकारियों ने एक अर्जी दायर कर इस आधार पर वीडियो कॉंफ्रेंस के माध्यम से उसकी उपस्थिति की अनुमति मांगी कि लोक व्यवस्था और उसकी सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसे अदालत में शारीरिक रूप से पेश करना अनिवार्य नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। एक अधीनस्थ अदालत ने 24 मई 2022 को मलिक को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत अपराधों के लिए दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

यासीन मलिक ने यूएपीए सहित अन्य आरोपों में अपना जुर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाद उसे दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।