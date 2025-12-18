यह सद्भावना नहीं स्वार्थ है, दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ याचिका पर क्यों भड़का HC?

Hindustan Hindi News
Delhi High Court Slams Petitioner in Illegal Construction Case Flags Abuse of Process
Dec 18, 2025 11:37 am ISTGaurav Kala नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ डाली एक याचिका पर याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई। दरअसल, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता बार-बार एक जैसी याचिकाएं दाखिल करता है। इस तरह की यह पांचवी याचिका दायर की गई है। यह पाया गया कि याचिका की आड़ में वह संपति मालिकों को ब्लैकमेल करता है। अदालत ने टिप्पणी की कि इसमें सद्भावना नहीं, निजी स्वार्थ दिखता है।

याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए

न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा ने रोहिणी सेक्टर-15 स्थित एक संपत्ति में कथित अवैध निर्माण को गिराने के निर्देश की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि यह याचिकाकर्ता की इसी इलाके की अलग-अलग संपत्तियों को लेकर दायर की गई पांचवीं याचिका थी। अदालत ने कहा कि इससे पहले भी याचिकाकर्ता ऐसी याचिकाएं दाखिल करता रहा है, लेकिन या तो उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया या फिर यह कहकर वापस ले लिया गया कि संबंधित संपत्ति मालिक खुद ही निर्माण हटा रहे हैं।

संपति मालिकों को ब्लैकमेल करता है

सुनवाई के दौरान नगर निगम दिल्ली (एमसीडी) ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने अलग-अलग संपत्तियों को लेकर कई बार अदालत का रुख किया है, यहां तक कि एक अवमानना याचिका भी दाखिल की थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। वहीं, निजी प्रतिवादी की ओर से यह भी आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता इलाके के संपत्ति मालिकों को निशाना बनाकर ब्लैकमेल करता रहा है।

याचिका में सद्भावना नहीं दिखती

रिकॉर्ड की जांच के बाद हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता कथित अवैध निर्माण से सीधे तौर पर प्रभावित नहीं है और याचिकाएं दाखिल करने व फिर उन्हें छोड़ देने का यह तरीका स्पष्ट रूप से रिट क्षेत्राधिकार के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की अपील में सद्भावना नहीं दिखती और यह निजी स्वार्थ से प्रेरित प्रतीत होती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

जब याचिकाकर्ता के आचरण पर सवाल उठे तो उसके वकील ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। अदालत ने याचिका वापस लेने की अनुमति तो दे दी, लेकिन भविष्य में ऐसे आचरण पर रोक लगाने के लिए याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह राशि चार सप्ताह के भीतर दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कॉस्ट अकाउंट में जमा करने का निर्देश दिया गया है।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल याचिकाकर्ता के आचरण के आधार पर अवैध निर्माण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एमसीडी की ओर से यह बताया गया कि संबंधित निर्माण पहले ही ‘बुक’ किया जा चुका है। इस पर हाईकोर्ट ने नगर निगम को निर्देश दिए कि वह कानून और तय प्रक्रिया के तहत अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी रखे। इस मामले में जुर्माने की राशि जमा किए जाने की पुष्टि के लिए अगली सुनवाई 9 जनवरी 2026 को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष होगी।

