Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi High Court sets aside rule of different retirement age for Indian Coast Guard officers
60 साल में ही रिटायर होंगे कोस्ट गार्ड के सभी रैंक के अफसर, दिल्ली हाईकोर्ट ने अलग-अलग नियम किए रद्द

60 साल में ही रिटायर होंगे कोस्ट गार्ड के सभी रैंक के अफसर, दिल्ली हाईकोर्ट ने अलग-अलग नियम किए रद्द

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि 60 साल की रिटायरमेंट उम्र इंडियन कोस्ट गार्ड अफसरों के सभी रैंक पर एक जैसी लागू होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने अलग-अलग रैंक के लिए अलग-अलग रिटायरमेंट उम्र तय करने वाले नियम को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने इस नियम को ‘असंवैधानिक’ करार दिया।

Tue, 25 Nov 2025 11:44 AMPraveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने अहम फैसले में कहा कि 60 साल की रिटायरमेंट उम्र इंडियन कोस्ट गार्ड अधिकारियों के सभी रैंक पर एक जैसी लागू होनी चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अलग-अलग रैंक के लिए अलग-अलग रिटायरमेंट उम्र तय करने वाले नियम को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने इस नियम को ‘असंवैधानिक’ करार दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रिटायरमेंट के मौजूदा नियम के मुताबिक, इंडियन कोस्ट गार्ड में कमांडेंट और उससे नीचे के रैंक के अफसर 57 साल की उम्र में रिटायर होते थे, जबकि कमांडेंट से ऊपर के रैंक के अफसर 60 साल की उम्र में रिटायर होते थे।

जस्टिस सी हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा, “कोस्ट गार्ड में कमांडेंट और उससे नीचे के रैंक के अफसरों और कमांडेंट से ऊपर की रैंक के अफसरों के लिए रिटायरमेंट की अलग-अलग उम्र तय करने के बीच कोई तर्कसंगत संबंध दिखाने वाला कोई कारण नहीं है। इसलिए हम यह मानने को मजबूर हैं कि 1986 की नियमावली के नियम 20(1) और 20(2), जहां तक ​​यह रिटायरमेंट की अलग-अलग उम्र तय करता है, असंवैधानिक है और संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करता है।”

बेंच ने कहा कि कोस्ट गार्ड (जनरल) रूल्स, 1986 के रूल 20(1) और 20(2) संविधान के आर्टिकल 14 और 16 की जांच नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की उम्र कोस्ट गार्ड के सभी रैंक के अफसरों पर लागू होगी। आर्टिकल 14 कानून के सामने सभी लोगों की बराबरी से जुड़ा है और आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में मौके की बराबरी से जुड़ा है।

हाईकोर्ट ने कोस्ट गार्ड के रिटायर्ड अफसरों की कई याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया, जो याचिका दायर करने के समय सर्विस में थे, लेकिन नियम के मुताबिक 57 साल की उम्र में रिटायर हो गए।

याचिकाकर्ताओं ने नियम 20 (1) और (2) की संवैधानिकता को चुनौती दी और कहा कि कमांडेंट के पद से ऊपर के अफसरों की 60 वर्ष की आयु में और अन्य अफसरों की 57 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट से द्वेषपूर्ण और असंवैधानिक भेदभाव होता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि इससे पहले बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों से जुड़े इसी तरह के विवाद का फैसला इस हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने किया था। उस मामले में डिवीजन बेंच ने संबंधित नियम में दिए गए निर्देश को असंवैधानिक माना था, और उसे रद्द कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि उसका फैसला सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) पर लागू किया जाए और इसके लिए अलग-अलग पिटीशनर को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी।

जस्टिस सी हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोस्ट गार्ड केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल (सीएपीएफ) नहीं है।

केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट की कम उम्र को सही ठहराते हुए कहा कि कोस्ट गार्ड एक समुद्री सेवा है, जिसके लिए पानी में और एविएशन प्लैटफॉर्म पर काम करने, कमांड और कंट्रोल के मामलों, कैडर और करियर में आगे बढ़ने के लिए कम उम्र और मेडिकली फिट लोगों की जरूरत होती है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi High Court
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।