60 साल में ही रिटायर होंगे कोस्ट गार्ड के सभी रैंक के अफसर, दिल्ली हाईकोर्ट ने अलग-अलग नियम किए रद्द

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा कि 60 साल की रिटायरमेंट उम्र इंडियन कोस्ट गार्ड अफसरों के सभी रैंक पर एक जैसी लागू होनी चाहिए। इसके साथ ही कोर्ट ने अलग-अलग रैंक के लिए अलग-अलग रिटायरमेंट उम्र तय करने वाले नियम को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने इस नियम को ‘असंवैधानिक’ करार दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अपने अहम फैसले में कहा कि 60 साल की रिटायरमेंट उम्र इंडियन कोस्ट गार्ड अधिकारियों के सभी रैंक पर एक जैसी लागू होनी चाहिए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अलग-अलग रैंक के लिए अलग-अलग रिटायरमेंट उम्र तय करने वाले नियम को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने इस नियम को ‘असंवैधानिक’ करार दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रिटायरमेंट के मौजूदा नियम के मुताबिक, इंडियन कोस्ट गार्ड में कमांडेंट और उससे नीचे के रैंक के अफसर 57 साल की उम्र में रिटायर होते थे, जबकि कमांडेंट से ऊपर के रैंक के अफसर 60 साल की उम्र में रिटायर होते थे।

जस्टिस सी हरि शंकर और ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने कहा, “कोस्ट गार्ड में कमांडेंट और उससे नीचे के रैंक के अफसरों और कमांडेंट से ऊपर की रैंक के अफसरों के लिए रिटायरमेंट की अलग-अलग उम्र तय करने के बीच कोई तर्कसंगत संबंध दिखाने वाला कोई कारण नहीं है। इसलिए हम यह मानने को मजबूर हैं कि 1986 की नियमावली के नियम 20(1) और 20(2), जहां तक ​​यह रिटायरमेंट की अलग-अलग उम्र तय करता है, असंवैधानिक है और संविधान के आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करता है।”

बेंच ने कहा कि कोस्ट गार्ड (जनरल) रूल्स, 1986 के रूल 20(1) और 20(2) संविधान के आर्टिकल 14 और 16 की जांच नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट की उम्र कोस्ट गार्ड के सभी रैंक के अफसरों पर लागू होगी। आर्टिकल 14 कानून के सामने सभी लोगों की बराबरी से जुड़ा है और आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में मौके की बराबरी से जुड़ा है।

हाईकोर्ट ने कोस्ट गार्ड के रिटायर्ड अफसरों की कई याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया, जो याचिका दायर करने के समय सर्विस में थे, लेकिन नियम के मुताबिक 57 साल की उम्र में रिटायर हो गए।

याचिकाकर्ताओं ने नियम 20 (1) और (2) की संवैधानिकता को चुनौती दी और कहा कि कमांडेंट के पद से ऊपर के अफसरों की 60 वर्ष की आयु में और अन्य अफसरों की 57 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट से द्वेषपूर्ण और असंवैधानिक भेदभाव होता है।

हाईकोर्ट ने कहा कि इससे पहले बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के अधिकारियों से जुड़े इसी तरह के विवाद का फैसला इस हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने किया था। उस मामले में डिवीजन बेंच ने संबंधित नियम में दिए गए निर्देश को असंवैधानिक माना था, और उसे रद्द कर दिया गया था।

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि उसका फैसला सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) पर लागू किया जाए और इसके लिए अलग-अलग पिटीशनर को कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी।

जस्टिस सी हरिशंकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोस्ट गार्ड केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल (सीएपीएफ) नहीं है।