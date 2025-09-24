delhi high court set aside notification of nhai about recruitment of lawyers वकीलों की भर्ती से जुड़ी NHAI की अधिसूचना दिल्ली HC ने की रद्द, क्या-क्या दलीलें?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court set aside notification of nhai about recruitment of lawyers

वकीलों की भर्ती से जुड़ी NHAI की अधिसूचना दिल्ली HC ने की रद्द, क्या-क्या दलीलें?

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एनएचएआई के उस नोटिफिकेश को खारिज कर दिया जिसमें वकीलों की भर्ती के लिए क्लैट-पीजी के अंकों को आधार बनाया गया था। अदालत में क्या-क्या दलीलें दी गई। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 10:51 PM
share Share
Follow Us on
वकीलों की भर्ती से जुड़ी NHAI की अधिसूचना दिल्ली HC ने की रद्द, क्या-क्या दलीलें?

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें वकीलों की भर्ती के लिए क्लैट-पीजी के अंकों को आधार बनाया गया था।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एनएचएआई की 11 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। पीठ ने कहा कि अधिसूचना में दिए गए भर्ती मानदंड रद्द किए जाते हैं।

अदालत ने 18 सितंबर को अधिसूचना पर रोक लगाते हुए कहा था कि इस प्रक्रिया के पीछे कोई तर्क नहीं है। वकील शन्नू बहगेल द्वारा दायर याचिका के अनुसार साझा विधि प्रवेश परीक्षा 2022 (स्नातकोत्तर) (क्लैट-पीजी) में किसी उम्मीदवार के अंक को सार्वजनिक रोजगार का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया कि 11 अगस्त की अधिसूचना के अनुसार चयन का उद्देश्य कानून में मास्टर डिग्री हासिल करना नहीं है, बल्कि कानूनी पेशेवर की सेवाएं प्रदान करना है।

वहीं, एनएचएआई के वकील ने कहा कि प्राधिकरण अंकों का परीक्षण करके उम्मीदवार की कानूनी समझ का परीक्षण कर रहा है। हालांकि, चयन क्लैट अंकों के आधार पर किया गया है, लेकिन प्राधिकरण ने अनुभव को भी प्राथमिकता दी है।

एनएचएआई के वकील ने दलील दी कि प्राधिकरण ने उम्मीदवारों के चयन में अनुभव को तरजीह दी थी। याचिकाकर्ता ने एनएचएआई की 11 अगस्त की अधिसूचना को चुनौती दी थी। इस नोटिफिकेशन में CLAT-2022 और बाद के CLAT-PG के अंकों के आधार पर 44 पेशेवर उम्मीदवारों की भर्ती की बात कही गई थी।