होटल-रेस्टोरेंट में खाना खाने पर सर्विस चार्ज देना होगा या नहीं? दिल्ली HC ने साफ किया रुख
इन दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही है कि रेस्टोरेंट और होटल ग्राहकों से सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से वसूल सकते हैं या नहीं। इसकी सुनवाई न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ कर रही है।
इन दिनों दिल्ली हाईकोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई हो रही है कि रेस्टोरेंट और होटल ग्राहकों से सर्विस चार्ज अनिवार्य रूप से वसूल सकते हैं या नहीं। इसकी सुनवाई न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांबरे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ कर रही है। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि कुछ रेस्टोरेंट अब भी ग्राहकों से अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सिंगल जज के आदेश का उल्लंघन है। जानिए इस मामले में अदालत ने क्या कहा।
सर्विस चार्ज पर दिल्ली HC ने साफ किया रुख
गुरुवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने रेस्टोरेंट और होटल को अनिवार्य सर्विस चार्ज वसूलने की कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि 28 मार्च 2025 के उस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है, जिसमें सर्विस चार्ज को अनिवार्य रूप से वसूलने पर रोक बरकरार रखी गई थी। पीठ ने आगे कहा कि कार्रवाई करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। कोर्ट ने सवाल किया कि रेस्टोरेंट को आखिर अंतरिम राहत कहां दी गई है? हमने उनकी याचिका पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी है।
अपील की होगी सुनवाई, लेकिन पुराने आदेश पर रोक नहीं
हाईकोर्ट ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FHRAI) की ओर से दायर अपीलों को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। ये अपीलें सिंगल जज के 28 मार्च 2025 के आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं। हालांकि, अपील स्वीकार होने का मतलब यह नहीं है कि पुराने आदेश पर रोक लग गई है।
क्या है सर्विस चार्ज का पूरा मामला?
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने जुलाई 2022 में दिशानिर्देश जारी कर रेस्टोरेंट और होटलों को ग्राहकों के बिल में अपने आप सर्विस चार्ज जोड़ने से रोक दिया था। यह कदम उन शिकायतों के बाद उठाया गया था, जिनमें ग्राहकों ने बिना सहमति के बिल में 5 से 20 फीसदी तक सर्विस चार्ज जोड़े जाने की शिकायत की थी। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इन दिशानिर्देशों को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
एसोसिएशन का तर्क था कि सर्विस चार्ज करीब 80 साल पुरानी उद्योग परंपरा है और यह कर्मचारियों के वेतन तथा उनके हितों से जुड़ा है। हालांकि, सिंगल जज ने अपने आदेश में कहा था कि सर्विस चार्ज अपनी मर्जी से दिया जाना चाहिए। ग्राहक को इसे देने के लिए बाध्य करना ठीक नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि सर्विस चार्ज को बिल में अपने आप नहीं जोड़ा जा सकता। ग्राहकों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि टिप देना उनकी इच्छा पर निर्भर है।
रेस्टोरेंट एसोसिएशन की क्या दलील है?
NRAI का कहना है कि अगर मेन्यू और रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज की जानकारी पहले से स्पष्ट रूप से दी गई है तो इसे अनुचित व्यापार व्यवहार नहीं माना जाना चाहिए। एसोसिएशन के मुताबिक, सर्विस चार्ज कर्मचारियों के मुआवजे का हिस्सा है और यह लंबे समय से चली आ रही उद्योग परंपरा है। उसका यह भी तर्क है कि इस मामले को उपभोक्ता कानून के बजाय श्रम कानून के नजरिये से देखा जाना चाहिए।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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