आरएमएल अस्पताल में HIV जांच नहीं होने का आरोप; दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
संक्षेप: राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में एनएटी जांच और जरूरी दवाओं की अनुपलब्धता के आरोप वाली एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्पताल के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में उचित चिकित्सा सुविधाओं की कमी (एनएटी जांच और जरूरी दवाओं की अनुपलब्धता) के आरोप वाली एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्पताल के अधिकारियों से जवाब तलब किया है। अदालत ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को एचआईवी जैसे घातक संक्रमणों का पता लगाने के लिए किए जाने वाले न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (एनएटी) और अस्पताल में जरूरी दवाएं नहीं होने के संबंध में याचिकाकर्ता की शिकायत पर अस्पताल प्रशासन से हलफनामा मांगा है।
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि आरएमएल अस्पताल, अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक एवं आरएमएल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की तरफ से उनके वकील अगली सुनवाई पर एनएटी जांच और जरूरी दवाओं की अनुपलब्धता के संबंध में याचिकाकर्ता की विशिष्ट शिकायत पर अपना पक्ष रखें। पीठ ने कहा कि आरएमएल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक की ओर से एक विशिष्ट हलफनामा दाखिल किया जाएगा।
पीठ एक गैर सरकारी संगठन कुटुंब की याचिका पर सुनवाई कर रही है। याचिका में केन्द्र सरकार और आरएमएल अस्पताल के अधिकारियों को अस्पताल एवं अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान (एबीवीआईएमएस) में गरीब एवं जरूरतमंद मरीजों के लिए जरूरी दवाओं, जीवन रक्षक दवाओं और यहां तक कि रक्तदान संबंधी सुविधाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
याचिकाकर्ता संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता रुद्र विक्रम सिंह ने कहा कि मीडिया में प्रसारित खबरों के अनुसार आरएमएल अस्पताल में रक्तदान संबंधी कार्य अनिवार्य एनएटी के बिना किया जा रहा है। याचिका में कहा गया कि एनएटी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रक्रिया है, जिसे एचआईवी और हेपेटाइटिस बी और सी जैसे घातक संक्रमणों का पता लगाने के लिए तैयार किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 दिसंबर के लिए निर्धारित की गई है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अस्पताल की अर्ध-स्वचालित एनएटी मशीन नवंबर 2024 से कथित तौर पर खराब पड़ी है। तब से केवल नियमित सीरोलॉजी परीक्षण ही किए जा रहे हैं। इससे हजारों मरीजों को जानलेवा बीमारियों के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें थैलेसीमिया के मरीज भी शामिल हैं। याचिका में बताया गया कि जरूरी दवाओं की अनुपलब्धता और आपूर्ति में कमी का बुरा असर गरीब मरीजों पर पड़ रहा है। गरीबों को महंगी दवाएं खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।