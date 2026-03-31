UPSC: ऑटिज्म वाले उम्मदवारों को आरक्षण से बाहर रखने पर HC सख्त, मांगा जवाब
दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपीएससी परीक्षा में ऑटिज्म और मानसिक बीमारियों वाले उम्मीदवारों को आरक्षण से बाहर रखने पर केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 में ऑटिज्म, मानसिक बीमारी और सीखने की अक्षमता जैसी दिव्यांग श्रेणियों को आरक्षण से बाहर रखने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और यूपीएससी से जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने तो दिया जाता है लेकिन आरक्षण और सेवा आवंटन का लाभ नहीं मिलता जो दिव्यांगजन अधिकार कानून और संविधान द्वारा दिए गए समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अदालत ने संबंधित विभागों को 4 हफ्त में जवाब देने का निर्देश दिया है।
केंद्र सरकार और UPSC से मांगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने सिविल सेवा परीक्षा में ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशेष सीखने की अक्षमता व मानसिक बीमारी से पीड़ित उम्मीदवारों को आरक्षण से बाहर रखने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस याचिका पर केन्द्र सरकार के साथ ही संघ लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
4 हफ्ते में दाखिल करना होगा जवाबी हलफनामा
अदालत ने दोनों पक्षों को 4 हफ्ते के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि केन्द्र सरकार की तरफ से जवाब एक सक्षम अधिकारी द्वारा दाखिल किया जाए और इसमें संबंधित सभी विभागों से परामर्श लिया जाए। जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय अलग से अपना जवाब दाखिल करेगा।
आरक्षण के लाभ से किया था बाहर
याचिका में कहा गया कि वर्ष 2026 की सिविल सेवा परीक्षा की अधिसूचना में दिव्यांगजन अधिकार कानून, 2016 की धारा 34(1)(डी) के तहत आने वाले उम्मीदवारों जैसे ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशेष सीखने की अक्षमता व मानसिक बीमारी को आरक्षण के लाभ से बाहर कर दिया गया।
क्या दी दलील?
याचिकाकर्ता का कहना है कि इन अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति तो दी जाती है लेकिन उन्हें आरक्षण व सेवा आवंटन का लाभ नहीं दिया जाता जिससे यह पूर्ण बहिष्कार बन जाता है। याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 व अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है, जो समानता, भेदभाव निषेध और जीवन के अधिकार की गारंटी देते हैं।
पूर्ण बहिष्कार मनमाना और अनुचित
याचिका में कहा गया कि दिव्यांगजन अधिकार कानून के तहत ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षण देना अनिवार्य है लेकिन अधिसूचना इसके विपरीत जाकर उन्हें बाहर कर रही है। साथ ही यह भी कहा गया कि सरकार द्वारा जिन पदों को दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त माना गया है उनमें ये श्रेणियां भी शामिल हो सकती हैं, इसलिए उनका पूर्ण बहिष्कार मनमाना और अनुचित है। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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