बिना I-कार्ड प्रवेश नहीं, मिरर चेकिंग; धमाके के बाद टाइट हुई दिल्ली HC की सुरक्षा

दिल्ली के लाल किला के पास कल शाम हुए विस्फोट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। बिना आईकार्ड किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो वहीं वाहनों की मिरर चेकिंग की जा रही है,इसके बाद ही एंट्री मिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के सभी 13 गेटों पर दिल्ली पुलिस और उसकी सिक्योरिटी विंग के सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय गेट नंबर पांच पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। सभी गाड़ियों को मिरर चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं, अधिवक्ताओं और वादी- प्रतिवादियों का आईकार्ड और पहचान पत्र देखने के बाद प्रवेश की अनुमति है। गेट पर स्कैनर मशीन और मेटल डिटेक्टर भी लगे हुए हैं। इसके बाद कोर्ट परिसर में विभिन्न ब्लॉक में जाने से पहले भी लोगों के पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में कुल 13 गेट हैं। हर गेट पर दिल्ली पुलिस व दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग के सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पर आज से 14 साल पहले 7 सितंबर 2011 को बम धमाका हुआ था। इसमें 11 लोगों की जान चली गई थी और 50 से अधिक घायल हो गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था में राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी (आरएसी) के सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 1 से 13 तक दिल्ली पुलिस व अर्द्धसैनिक बल के सुरक्षाकर्मी यहां की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। गेट नंबर 1, 4, 5, 6, 8, 10 से प्रवेश के बाद अंदर सामान व व्यक्तियों की चेकिंग के लिए स्कैनर और मेटल डिटेक्टर मशीनें लगी हुई हैं। यहां पर भी आईकार्ड और पहचान पत्र देखने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।