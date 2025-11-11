Hindustan Hindi News
बिना I-कार्ड प्रवेश नहीं, मिरर चेकिंग; धमाके के बाद टाइट हुई दिल्ली HC की सुरक्षा

Tue, 11 Nov 2025 02:13 PM | निखिल पाठक
दिल्ली के लाल किला के पास कल शाम हुए विस्फोट के बाद दिल्ली हाई कोर्ट की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। बिना आईकार्ड किसी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो वहीं वाहनों की मिरर चेकिंग की जा रही है,इसके बाद ही एंट्री मिल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के सभी 13 गेटों पर दिल्ली पुलिस और उसकी सिक्योरिटी विंग के सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय गेट नंबर पांच पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है। सभी गाड़ियों को मिरर चेकिंग के बाद अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। वहीं, अधिवक्ताओं और वादी- प्रतिवादियों का आईकार्ड और पहचान पत्र देखने के बाद प्रवेश की अनुमति है। गेट पर स्कैनर मशीन और मेटल डिटेक्टर भी लगे हुए हैं। इसके बाद कोर्ट परिसर में विभिन्न ब्लॉक में जाने से पहले भी लोगों के पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में कुल 13 गेट हैं। हर गेट पर दिल्ली पुलिस व दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी विंग के सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 पर आज से 14 साल पहले 7 सितंबर 2011 को बम धमाका हुआ था। इसमें 11 लोगों की जान चली गई थी और 50 से अधिक घायल हो गए थे। दिल्ली उच्च न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था में राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी (आरएसी) के सुरक्षाकर्मी भी तैनात हैं।

दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा पटियाला हाउस कोर्ट के गेट नंबर 1 से 13 तक दिल्ली पुलिस व अर्द्धसैनिक बल के सुरक्षाकर्मी यहां की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात हैं। गेट नंबर 1, 4, 5, 6, 8, 10 से प्रवेश के बाद अंदर सामान व व्यक्तियों की चेकिंग के लिए स्कैनर और मेटल डिटेक्टर मशीनें लगी हुई हैं। यहां पर भी आईकार्ड और पहचान पत्र देखने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है।

नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सचिव तरुण राणा ने बताया कि सोमवार को लालकिले पर हुए धमाके के बाद पूरी राजधानी हाईअलर्ट पर है। ऐसे में कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि बिना आईकार्ड के किसी भी अधिवक्ता व सामान्य लोगों को एंट्री न दी जाए।

लेखक के बारे में

एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
