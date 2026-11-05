आप फुटपाथ की बात कर रहे हैं, यहां तो अदालत के बाहर भी...; अतिक्रमण पर दिल्ली HC
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में अतिक्रमण को लेकर सख्त नाराजगी जताई है। अतिक्रमण हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आप फुटपाथ की बात कर रहे हैं, यहां तो हाईकोर्ट के बाहर की सड़कें भी पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के बाहर की सड़कें भी पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे एवं जस्टिस संजय शर्मा की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि आप फुटपाथ की बात कर रहे हैं। यहां तो सड़कों का भी इस्तेमाल पार्किंग के लिए हो रहा है। पीठ ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बाहर जाकर देखिए पार्किंग की वजह से चार लेन घिरी हुई मिलेंगी।
पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील को संबोधित करते हुए कहा कि यह आपके ही साथी वकीलों की वजह से हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ को बताया कि जयपुर हाउस से दिल्ली हाईकोर्ट तक के रास्ते पर फुटपाथ का इस्तेमाल वाहनों की पार्किंग के लिए किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें फुटपाथ पर चलने के पैदल यात्रियों के मौलिक अधिकार को मान्यता दी गई थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि वाहन चालक पैदल यात्रियों के इस अधिकार को खत्म नहीं कर सकते। उच्चतम न्यायालय ने पैदल चलने वालों के लिए बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के महत्व पर भी जोर दिया था।
कई मामले अदालत में लंबित
सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि अतिक्रमण से जुड़े मामले अदालत में लंबित हैं। पीठ ने 20 सितंबर 2018 को रिट याचिका के संबंध में पारित आदेश का उल्लेख किया। पीठ ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की तरफ से गठित स्पेशल टास्क फोर्स का भी जिक्र किया।
टास्क फोर्स से शिकायत की दी छूट
इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायतें रखने की छूट दी है। मौजूदा मामले में खंडपीठ ने निर्देश दिया कि 20 सितंबर 2018 के आदेश की प्रति याचिकाकर्ता को उपलब्ध कराई जाए। याचिकाकर्ता ने आदेश का अध्ययन करने के लिए समय मांगा। पीठ ने कहा कि आप अपनी शिकायत वहां रख सकते हैं। वहां का रुख देखने के बाद याचिकाकर्ता पीठ के समक्ष जवाब पेश करेंगे। इस मामले में तीन सप्ताह बाद सुनवाई की जाएगी।
आत्महत्या मामले में पति बरी
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 के आत्महत्या मामले में दिवंगत फ्लाइट अटेंडेंट अनिसिया बत्रा के पति मयंक सिंघवी को क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया है। जस्टिस मधु जैन की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष की ओर से पेश की गई सामग्री में इन दोनों अपराधों के लिए जरूरी तत्व मौजूद नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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