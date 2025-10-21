Hindustan Hindi News
फिजिकल रिलेशन शब्द के इस्तेमाल से रेप साबित नहीं हो जाता, दिल्ली HC ली आरोपी की अर्जी

संक्षेप: दिल्ली हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के एक आरोपी की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि केस में बिना सबूतों के फिजिकल रिलेशन का इस्तेमाल करना दुष्कर्म या शील भंग के आरोपों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। 

Tue, 21 Oct 2025 07:03 PMKrishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि बिना सबूतों के फिजिकल रिलेशन का इस्तेमाल करना दुष्कर्म या शील भंग के आरोपों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने उस शख्स की अपील को स्वीकार कर ली जिसमें उसने दुष्कर्म के मामले में अपनी दोषसिद्धि और 10 साल के कारावास को चुनौती दी थी।

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने 17 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा- इस मामले की परिस्थितियों में ‘फिजिकल रिलेशन’ शब्द का इस्तेमाल बिना किसी सहायक सबूत के किया गया। इससे यह नहीं माना जा सकता है कि अभियोजन पक्ष अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है।

अदालत ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण मामला बताते हुए कहा कि आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि कायम रखने लायक नहीं है। ऐसे में यह अदालत अब मामले का फैसला उसके गुण-दोष के आधार पर करेगी। पूर्व के फैसले में कहा गया है कि पीड़ित बच्ची और उसके माता-पिता ने बार-बार कहा था कि फिजिकल रिलेशन बने थे।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि समझ नहीं आता कि ऐसा कहने का क्या आशय था। कथित कृत्य का कोई और विवरण या सबूत नहीं दिया गया है। दुर्भाग्य यह भी अभियोजन पक्ष या अधीनस्थ अदालत ने पीड़ित से कोई सवाल पूछने तक की जरूरत नहीं समझी ताकि स्पष्ट हो सके कि याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं...

बता दें क अदालत 2023 में दर्ज एक मामले की सुनवाई कर रही थी। इस केस में 16 साल की लड़की का आरोप था कि उसके रिश्ते के भाई ने 2014 में शादी का झूठा झांसा देकर एक साल से अधिक समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने उसकी अपील को स्वीकार करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष का मामला केवल मौखिक बयानों पर आधारित है।

अदालत ने कहा कि इस केस में कोई फॉरेंसिक साक्ष्य नहीं रखे गए हैं। फिजिकल रिलेशन का प्रयोग या परिभाषा न तो आईपीसी के तहत दी गई है और न ही पॉक्सो अधिनियम के तहत… मामले में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नाबालिग पीड़िता का फिजिकल रिलेशन शब्द से क्या तात्पर्य है और क्या इसमें शील भंग का प्रयास शामिल था।

पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
