delhi high court says wife pressuring husband to sever ties with his family is cruelty पति को परिवार के लोगों से नाता तोड़ने के लिए मजबूर करना भी क्रूरता, HC की डिवोर्स पर मुहर, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court says wife pressuring husband to sever ties with his family is cruelty

पति को परिवार के लोगों से नाता तोड़ने के लिए मजबूर करना भी क्रूरता, HC की डिवोर्स पर मुहर

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पति पर उसके परिवार के सदस्यों से संबंध तोड़ने का दबाव डालना क्रूरता है। इसके साथ ही अदालत ने एक अलग रह रहे जोड़े के विवाह को भंग करने के आदेश को बरकरार रखा है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीThu, 18 Sep 2025 09:46 PM
share Share
Follow Us on
पति को परिवार के लोगों से नाता तोड़ने के लिए मजबूर करना भी क्रूरता, HC की डिवोर्स पर मुहर

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि पत्नी की ओर से पति पर इस बात के लिए दबाव बनाना भी क्रूरता है कि वह अपने परिवार के सदस्यों से संबंध तोड़ ले। अदालत ने कहा कि साथी का बार-बार सार्वजनिक रूप से अपमान करना और मौखिक दुर्व्यवहार करना मानसिक क्रूरता है। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अलग रह रहे एक जोड़े की शादी को समाप्त करने के आदेश को बरकरार रखा।

जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने 16 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि पति को उसके माता-पिता से अलग करने का पत्नी का लगातार प्रयास मानसिक क्रूरता है। मात्र अलग रहने की इच्छा क्रूरता नहीं है, लेकिन पति पर अपने परिवार के लोगों से संबंध तोड़ने के लिए लगातार दबाव डालना निश्चित रूप से क्रूरता है।

इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर अलग हुए दंपति के विवाह को भंग करने के पारिवारिक न्यायालय के आदेश के खिलाफ महिला की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पत्नी लगातार इस बात पर अड़ी है कि वह संयुक्त परिवार में नहीं रहना चाहती। उसने अपने पति पर पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा करने और अपनी विधवा मां और तलाकशुदा बहन से अलग रहने का दबाव डाला।

आदेश में कहा गया है कि क्रूरता का सबसे स्पष्ट कृत्य तलाक का आधार बनता है। यह पत्नी की ओर से अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ बार-बार धमकी देना और पुलिस में शिकायत दर्ज कराना था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पति लगातार सबूत पेश कर के यह साबित करने में सफल रहा कि पत्नी ने क्रूरता के काम किए हैं। ऐसे कृत्य गंभीर मानसिक क्रूरता को जन्म देते हैं। इन्हें सहन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है।