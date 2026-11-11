वीजा मामले में HC का अहम फैसला, कहा- वैध मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा भारत में प्रवेश की गारंटी नहीं
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि वैध मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा भारत में प्रवेश की गारंटी नहीं देता है। कोर्ट ने एक अमेरिकी नागरिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि वीजा जारी करना, प्रवेश से मना करना या इमिग्रेशन पर क्लीयरेंस देना राज्य का एक संप्रभु कार्य है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने वीजा मामले में एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई विदेशी नागरिक केवल इस आधार पर वीजा पाने या भारत में प्रवेश करने के कानूनी अधिकार का दावा नहीं कर सकता कि उसे पहले मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा जारी किया गया था, जो अभी भी वैध है।
5 नवंबर को जारी किए गए अपने 7 पन्नों के आदेश में जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने कहा कि वीजा जारी करना, प्रवेश से मना करना या इमिग्रेशन पर क्लीयरेंस देना राज्य का एक संप्रभु कार्य है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और प्रशासनिक विवेक जैसे पहलुओं से जुड़ा होता है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार उन सभी संबंधित कारकों पर विचार कर सकती है, जिनकी जांच-पड़ताल जरूरी हो सकती है।
कोर्ट का यह फैसला मंगलवार को सामने आया है। पीठ ने यह टिप्पणी एक अमेरिकी नागरिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में केंद्र सरकार को उसे भारत में प्रवेश की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक विदेशी नागरिक है। वह केवल इस आधार पर वीजा पाने या भारत में प्रवेश की अनुमति मिलने का कानूनी अधिकार नहीं जता सकती कि उसे पहले 'मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा' जारी किया गया था, जो 27 नवंबर 2032 तक वैध है। केवल वीजा पास होने भर से ही किसी को भारत में प्रवेश का कोई पक्का या बिना शर्त अधिकार नहीं मिल जाता।
अपनी याचिका में अमेरिकी नागरिक ने बताया कि उन्हें 28 नवंबर 2022 को एक मल्टीपल-एंट्री टूरिस्ट वीजा जारी किया गया था, जो 27 नवंबर 2032 तक वैध है। उन्होंने दावा किया कि भारत की अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने वीजा शर्तों का उल्लंघन करने वाली कोई गतिविधि नहीं की। लेकिन 23 जनवरी 2024 को चेन्नई हवाई अड्डे से रवाना होते समय आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि 2023 में भारत में उनके रहने की कुल अवधि 180 दिनों की निर्धारित सीमा से अधिक हो गई थी।
उन्होंने बताया कि हालांकि उन्होंने तय जुर्माना भर दिया था, लेकिन उन्हें कोई आदेश या एग्जिट परमिट जारी नहीं किया गया। जब वह 4 नवंबर 2024 को बेंगलुरु हवाई अड्डे पहुंचीं तो उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया गया। उन्हें मौखिक रूप से बताया गया कि वह 9 अप्रैल 2026 के बाद ही भारत वापस आ सकती हैं।
याचिकाकर्ता ने आगे बताया कि बाली में अपने घर पर वह गिर गई थीं, जिसके बाद कोयंबटूर के एक अस्पताल ने उन्हें इलाज कराने के लिए मेडिकल/आयुष वीजा के लिए आवेदन करने का निमंत्रण दिया। उन्होंने बताया कि 6 जून को कोयंबटूर के 'वैद्यग्राम आयुर्वेद हीलिंग विलेज' में देखरेख के तहत पंचकर्म इलाज कराने के लिए उनके 60 दिन के ई-मेडिकल/आयुष वीजा आवेदन को बिना कोई कारण बताए खारिज कर दिया गया। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस अदालत का काम न्यायिक समीक्षा के दायरे में किसी विदेशी नागरिक के प्रवेश से जुड़े मामलों में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की जगह अपना खुद का आकलन थोपना नहीं है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
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