delhi high court says umar khalid and sharjeel imam role in 2020 delhi riots case grave उमर खालिद और शरजील की भूमिका गंभीर, जमानत याचिका खारिज करते हुए क्या बोला हाईकोर्ट?, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court says umar khalid and sharjeel imam role in 2020 delhi riots case grave

उमर खालिद और शरजील की भूमिका गंभीर, जमानत याचिका खारिज करते हुए क्या बोला हाईकोर्ट?

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुई साम्प्रदायिक हिंसा की साजिश रचने के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 2 Sep 2025 08:55 PM
share Share
Follow Us on
उमर खालिद और शरजील की भूमिका गंभीर, जमानत याचिका खारिज करते हुए क्या बोला हाईकोर्ट?

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साल 2020 में हुई साम्प्रदायिक हिंसा की साजिश रचने के आरोपी जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका प्रथम दृष्टया 'गंभीर' है। खालिद और इमाम की भूमिका के बारे में अभियोजन पक्ष के आरोपों को हल्के में नहीं टाला जा सकता है।

देश की साख गिराने की साजिश का आरोप ‘गंभीर’

जस्टिस नवीन चावला और शैलेन्द्र कौर की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि यह मामला देश की सुरक्षा और साख से जुड़ा है। आरोपियों पर देश की साख को गिराने के लिए साजिश का आरोप है जोकि गंभीर मुद्दा है। इस तरह के मामलों में विस्तृत सुनवाई की जरूरत होती है। निचली अदालत में मामला अपनी स्वभाविक गति से चल रहा है। इसे मुकदमे में देरी नहीं माना जा सकता जैसा कि आरोपियों का आरोप है।

भूमिका के बारे में आरोपों को हल्के में नहीं टाल सकते

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने आगे कहा कि उमर खालिद और शरजील इमाम की भूमिका के बारे में अभियोजन पक्ष के आरोपों को हल्के में नहीं टाला जा सकता है। आरोपियों को इस तरह के गंभीर मामलों में जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है। लिहाजा आरोपियों की निचली अदालत की खारिज जमानत याचिका के आदेश को उचित माना जाता है।

साजिश में दोनों की भूमिका का संकेत

'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष का आरोप कि दोनों ने लोगों को यह यकीन दिलाकर गुमराह किया कि सीएए और एनआरसी मुस्लिम विरोधी कानून हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ताओं के दिए कथित भड़काऊ भाषणों पर विचार करने पर प्रथम दृष्टया कथित साजिश में उनकी भूमिका का संकेत मिलता है। ऐसे में दंगों के समय उनकी गैरमौजूदगी उनकी कथित भूमिका को कम नहीं कर सकती है।

मामला सही तरह से आगे बढ़ रहा

अदालत ने यह भी कहा कि जल्दबाजी में सुनवाई अपीलकर्ताओं और राज्य दोनों के अधिकारों के लिए नुकसानदायक होगी। ऐसे में कार्यवाही की गति स्वाभाविक रूप से आगे बढ़े। मुकदमा पहले ही आरोप तय करने पर बहस के चरण में है। इससे यह भी पता चलता है कि केस आगे बढ़ रहा है। अदालत ने जोर दिया कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने और भाषण देने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संरक्षित है लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के भी अधीन है।

बेहतर होगा कि जेल में रहें

वहीं पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि यह अपने आप हुए दंगों का मामला नहीं है। यह ऐसा मामला है जहां भयावह सोच के साथ साजिश रची गई और सोच-समझकर ऐसा किया गया। यह वैश्विक स्तर पर भारत को बदनाम करने की साजिश थी। ऐसे में केवल लंबी कैद के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती है। यदि आप देश के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो बेहतर होगा कि आप बरी होने तक जेल में ही रहें।

ये भी पढ़ें:मेरा उमर खालिद से बिल्कुल कोई संबंध नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट में बोला शरजील इमाम
ये भी पढ़ें:उमर खालिद, शरजील इमाम देश बांटने की कर रहे थे तैयारी; HC में बोले SG तुषार मेहता

इन आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

इस प्रकार अदालत ने आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, अतहर खान, अब्दुल खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद को राहत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार, फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 53 लोग मारे गए थे जबकि सात सौ से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे।

(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)