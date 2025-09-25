तुगलकाबाद किले को अवैध कब्जों से मुक्त करने की जरूरत; दिल्ली HC ने क्या-क्या कहा?

दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय महत्व का स्मारक तुगलकाबाद किला ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक है। इसको संरक्षित करने के साथ ही इसको सभी अवैध कब्जों से मुक्त करने की जरूरत है। पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारक तुगलकाबाद किले को सभी तरह के अतिक्रमण और अवैध निर्माणों से मुक्त कराए जाने की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टि तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि तुगलकाबाद किले के आसपास भारी अतिक्रमण है। इस ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित किया जाना चाहिए।

मिलकर निकालें समाधान हालांकि अदालत ने यह भी माना कि अवैध निर्माणों को हटाने से एक मानवीय समस्या भी पैदा होगी और इसलिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एएसआई और नगर निकायों जैसे सभी संबंधित अधिकारियों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए।

अतिक्रमण हटाने के साथ ही पुनर्वास के हों इंतजाम अदालत ने यह भी कहा कि हमारा मानना है कि केंद्र, राज्य सरकार, एएसआई, डीडीए, एमसीडी और अन्य संबंधित निकायों को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना चाहिए। अदालत ने निर्देश दिया कि सभी एजेंसियों को मिलकर एक संयुक्त नीति बनानी चाहिए। इसमें अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को हटाने के साथ ही प्रभावितों के पुनर्वास के इंतजाम होने चाहिए।