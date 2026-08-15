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किराएदार नहीं बता सकता कि मकान मालिक संपत्ति का इस्तेमाल कैसे करे; क्या बोला HC?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किराएदार मकान मालिक को उसकी संपत्ति का इस्तेमाल करने या कारोबार चलाने का तरीका तय करने का निर्देश नहीं दे सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Delhi High Court
Delhi High Court

निखिल पाठक, नई दिल्ली

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि किराएदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वह अपनी संपत्ति का इस्तेमाल किस तरह करे या अपना कारोबार किस मंजिल अथवा परिसर से चलाए। अदालत ने दरियागंज स्थित एक व्यावसायिक परिसर को खाली कराने के आदेश को चुनौती देने वाली किरायेदारों की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने दरियागंज स्थित व्यावसायिक परिसर के किराएदारों को बेदखल करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। मामला दरियागंज के अंसारी रोड स्थित दुकान संख्या और कोठरी से जुड़ा था।

क्या था मकान मालिक का पक्ष?

मकान मालिक राजीव गुप्ता ने डीआरसी अधिनियम की धारा 14(1)(ई) सहपठित धारा 25बी के तहत परिसर खाली कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि उनके परिवार के सदस्य प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का कारोबार करते हैं और कारोबार बढ़ाने के लिए मौजूदा जगह पर्याप्त नहीं है। बड़ी मशीनों, उपकरणों और कर्मचारियों को रखने में परेशानी होती है। पहली मंजिल पर कागज रखने में भी दिक्कत होने से कारोबार की लागत बढ़ रही है।

किराएदारों ने क्या दी थी दलील?

किराएदारों ने मकान मालिक की वास्तविक जरूरत पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उसके पास भूतल और पहली मंजिल पर पर्याप्त जगह मौजूद है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मकान मालिक ने उपलब्ध जगह की सही जानकारी अदालत के सामने नहीं रखी। इसके अलावा गाजियाबाद के डीएलएफ अंकुर विहार और ट्रोनिका सिटी समेत दिल्ली के दयानंद विहार में मौजूद संपत्तियों को वैकल्पिक जगह बताया गया।

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नहीं स्वीकार की जा सकती ऐसी दलीलें

दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि गाजियाबाद की आवासीय संपत्तियों को दिल्ली में चल रहे व्यावसायिक कारोबार का उचित विकल्प नहीं माना जा सकता। दरियागंज प्रकाशन कारोबार का प्रमुख केंद्र है और मकान मालिक का मुख्य ग्राहक आधार भी वहीं है।

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मकान मालिक को नहीं कर सकता मजबूर

अदालत ने साफ कर दिया कि मकान मालिक अपनी वास्तविक जरूरत का सबसे अच्छा निर्णायक होता है। कोई भी किराएदार यह तय नहीं कर सकता कि मकान मालिक को अपने कारोबार के लिए कौन सी जगह इस्तेमाल करनी चाहिए। वह मकान मालिक को ऊपरी मंजिल, बेसमेंट या किसी अन्य स्थान से कारोबार चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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