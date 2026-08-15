किराएदार नहीं बता सकता कि मकान मालिक संपत्ति का इस्तेमाल कैसे करे; क्या बोला HC?
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किराएदार मकान मालिक को उसकी संपत्ति का इस्तेमाल करने या कारोबार चलाने का तरीका तय करने का निर्देश नहीं दे सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
निखिल पाठक, नई दिल्ली
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि किराएदार मकान मालिक को यह निर्देश नहीं दे सकता कि वह अपनी संपत्ति का इस्तेमाल किस तरह करे या अपना कारोबार किस मंजिल अथवा परिसर से चलाए। अदालत ने दरियागंज स्थित एक व्यावसायिक परिसर को खाली कराने के आदेश को चुनौती देने वाली किरायेदारों की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने दरियागंज स्थित व्यावसायिक परिसर के किराएदारों को बेदखल करने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। मामला दरियागंज के अंसारी रोड स्थित दुकान संख्या और कोठरी से जुड़ा था।
क्या था मकान मालिक का पक्ष?
मकान मालिक राजीव गुप्ता ने डीआरसी अधिनियम की धारा 14(1)(ई) सहपठित धारा 25बी के तहत परिसर खाली कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि उनके परिवार के सदस्य प्रिंटिंग और पब्लिशिंग का कारोबार करते हैं और कारोबार बढ़ाने के लिए मौजूदा जगह पर्याप्त नहीं है। बड़ी मशीनों, उपकरणों और कर्मचारियों को रखने में परेशानी होती है। पहली मंजिल पर कागज रखने में भी दिक्कत होने से कारोबार की लागत बढ़ रही है।
किराएदारों ने क्या दी थी दलील?
किराएदारों ने मकान मालिक की वास्तविक जरूरत पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि उसके पास भूतल और पहली मंजिल पर पर्याप्त जगह मौजूद है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि मकान मालिक ने उपलब्ध जगह की सही जानकारी अदालत के सामने नहीं रखी। इसके अलावा गाजियाबाद के डीएलएफ अंकुर विहार और ट्रोनिका सिटी समेत दिल्ली के दयानंद विहार में मौजूद संपत्तियों को वैकल्पिक जगह बताया गया।
नहीं स्वीकार की जा सकती ऐसी दलीलें
दिल्ली हाईकोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने माना कि गाजियाबाद की आवासीय संपत्तियों को दिल्ली में चल रहे व्यावसायिक कारोबार का उचित विकल्प नहीं माना जा सकता। दरियागंज प्रकाशन कारोबार का प्रमुख केंद्र है और मकान मालिक का मुख्य ग्राहक आधार भी वहीं है।
मकान मालिक को नहीं कर सकता मजबूर
अदालत ने साफ कर दिया कि मकान मालिक अपनी वास्तविक जरूरत का सबसे अच्छा निर्णायक होता है। कोई भी किराएदार यह तय नहीं कर सकता कि मकान मालिक को अपने कारोबार के लिए कौन सी जगह इस्तेमाल करनी चाहिए। वह मकान मालिक को ऊपरी मंजिल, बेसमेंट या किसी अन्य स्थान से कारोबार चलाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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