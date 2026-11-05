सुसाइड नोट में लगाए गए आरोप अपराध साबित करने को काफी नहीं: आत्महत्या मामले में HC

दिल्ली हाईकोर्ट ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला अपनी आत्महत्या के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हुए कोई सुसाइड नोट छोड़ जाती है तो केवल यह आरोप ही उस व्यक्ति के खिलाफ 'आत्महत्या के लिए उकसाने' का अपराध साबित करने के लिए काफी नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वैवाहिक कलह और खराब शादी से उपजी पीड़ा के आधार पर पूरे परिवार को आपराधिक कार्यवाही में नहीं फंसाया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जब तक कि संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कोई ठोस आरोप न हों और उनकी अलग-अलग भूमिकाएं स्पष्ट न की गई हों। जस्टिस मधु जैन की पीठ ने बुधवार को सुनाए गए अपने फैसले में वैवाहिक विवादों के दौरान पति के रिश्तेदारों पर क्रूरता के आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई।

जस्टिस जैन ने कहा कि आपराधिक मुकदमों के परिणाम अदालत के बाहर तक जाते हैं जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, आजीविका और पारिवारिक जीवन पर असर डालते हैं। उन्होंने कहा कि कानून को क्रूरता का सामना करने वाली महिलाओं को प्रभावी सुरक्षा देनी चाहिए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि रिश्तेदारों पर केवल पति से उनके रिश्ते के कारण मुकदमा न चलाया जाए।

रिश्तेदारों को फंसाने के चलन पर चिंता जताई अपने 52 पन्नों के फैसले में जस्टिस जैन ने यह भी कहा कि पतियों पर भी बिना किसी ठोस कारण के आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि अपनी बात खत्म करने से पहले यह अदालत वैवाहिक विवादों में क्रूरता के व्यापक आरोप लगाकर पति के रिश्तेदारों को फंसाने के आज के चलन पर अपनी चिंता जताना चाहती है। एक परेशान वैवाहिक जीवन से उपजी पीड़ा को समझा जा सकता है, लेकिन यह पूरे परिवार को आपराधिक कार्यवाही में घसीटने को सही नहीं ठहराता, खासकर तब जब संबंधित व्यक्तियों की इसमें कोई स्पष्ट भूमिका न हो।

पतियों को भी बिना कारण के दंडित न किया जाए फैसले में आगे कहा गया कि आपराधिक मुकदमे के परिणाम अदालत के दायरे से बाहर तक जाते हैं, जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, आजीविका और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए, कानून को क्रूरता का शिकार होने वाली महिला को प्रभावी सुरक्षा देनी चाहिए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पति के रिश्तेदारों को केवल पति से उनके रिश्ते के कारण मुकदमे का सामना न करना पड़े और पतियों को भी बिना किसी ठोस कारण के दंडित न किया जाए। अदालत ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें दिवंगत फ्लाइट अटेंडेंट अनीसिया बत्रा के पति मयंक सिंघवी को क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से और उनके माता-पिता को क्रूरता तथा दहेज के कारण हुई मौत (दहेज हत्या) के आरोपों से बरी कर दिया गया था।

अनीसिया सुसाइड मामला एक जर्मन एयरलाइन में काम करने वाली अनीसिया की 13 जुलाई 2018 को दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क में कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई थी। अनीसिया की मौत के बाद उनकी मां निलुम बत्रा की शिकायत पर आईपीसी की धारा 304B (दहेज हत्या), 498A (क्रूरता), 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 34 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मयंक ने उनकी बेटी से बार-बार पैसों की मांग की थी, और उन्होंने मयंक तथा उसके माता-पिता को अपनी बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया।

दोनों पक्षों ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी 2019 में ट्रायल कोर्ट ने मयंक को दहेज हत्या के आरोप से और उसके माता-पिता को दहेज हत्या तथा क्रूरता के आरोपों से बरी कर दिया था। साथ ही, कोर्ट ने मयंक के खिलाफ क्रूरता और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप तय करने का निर्देश दिया था। इस फैसले को बाद में मयंक, अनीसिया की मां और दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी। कोर्ट ने मयंक के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता के आरोप तय करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला अपनी आत्महत्या के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते हुए कोई संदेश (सुसाइड नोट) छोड़ जाती है, तो केवल यह आरोप ही उस व्यक्ति के खिलाफ 'आत्महत्या के लिए उकसाने' का अपराध साबित करने के लिए काफी नहीं है।

मायके वापस आना शर्म की बात नहीं कोर्ट ने टिप्पणी की कि मृतक द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना सबूत का एक अहम हिस्सा तो है, लेकिन इससे यह तय नहीं हो जाता कि नामजद व्यक्ति ने आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध किया है या नहीं। अपने फैसले में जस्टिस जैन ने कहा कि जब कोई बेटी अपनी शादी में हिंसा या लगातार हो रहे दुर्व्यवहार के बारे में बताती है, तो उसे 'एडजस्ट' करने या समझौता करने की सलाह देकर उसकी चिंताओं को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज के डर या लोगों की आलोचना की चिंता के कारण माता-पिता को अपनी बेटी को एक सुरक्षित घर देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेटी का अपने मायके वापस आना परिवार के लिए कभी भी शर्म की बात नहीं मानी जानी चाहिए।