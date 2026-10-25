एक ही शख्स का शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी होना न्याय के खिलाफ; HC का अहम फैसला
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में साफ कर दिया है कि एक ही व्यक्ति का शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी होना न्याय के खिलाफ है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस जांच की निष्पक्षता को लेकर अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एक ही व्यक्ति का शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी (आईओ) दोनों होना प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष ट्रायल के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने इसी आधार पर तिमारपुर पार्षद प्रोमिला गुप्ता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और उससे जुड़ी सभी कानूनी कार्यवाहियों को रद्द करने का आदेश दिया है।
प्राथमिकी को रद्द करने की मांग
अदालत ने यह भी साफ किया है कि मजिस्ट्रेट की अदालत के अपराध का संज्ञान लेने से जांच की इस बुनियादी खामी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पीठ ने पार्षद की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में दिल्ली संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2007 की धारा तीन के तहत तिमारपुर थाने में 29 नवंबर 2022 को दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी।
एक ही अधिकारी शिकायतकर्ता और जांच अधिकारी
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दुष्यंत नायक ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में सब-इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह शिकायतकर्ता होने के साथ-साथ जांच अधिकारी भी थे। प्राथमिकी और आरोपपत्र में भी यही स्थिति सामने आई।
पूर्व के मामलों का दिया हवाला
अधिवक्ता ने दलील दी कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले भी ऐसे मामलों में प्राथमिकी रद्द कर चुका है। इस संबंध में अदालत का ध्यान प्रेरणा बनाम राज्य और अमित कुमार बनाम दिल्ली सरकार के फैसलों की ओर दिलाया गया। ये दोनों मामले भी संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम की धारा तीन के तहत दर्ज प्राथमिकी से संबंधित थे।
मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने की दलील नहीं मानी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के आधार पर स्वीकार किया कि इस मामले की जांच शिकायतकर्ता ने ही की थी। हालांकि, राज्य की ओर से यह दलील दी गई कि मजिस्ट्रेट की अदालत पहले ही अपराध का संज्ञान ले चुकी है। हाईकोर्ट ने इस अंतर को प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं माना।
यह न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ
अदालत ने कहा कि पुराने फैसलों के अनुसार, ऐसी जांच प्राकृतिक न्याय के बुनियादी सिद्धांतों के स्तर पर दोषपूर्ण है। मजिस्ट्रेट की अदालत ने इस पहलू पर विचार किए बिना संज्ञान लिया था, इसलिए केवल इस आधार पर याचिकाकर्ता को ऐसी जांच के आधार पर आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसी निष्कर्ष के आधार पर हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए प्राथमिकी और उससे जुड़ी सभी कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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