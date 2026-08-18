दोबारा नौकरी मांग रहे रिटायर जवान भी 'पूर्व सैनिक' दर्जे के हकदार, क्या बोला HC?
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि दोबारा नौकरी के लिए आवेदन देने वाले रिटायर सशस्त्र बल कर्मी भी पूर्व-सैनिक के दर्जे के हकदार हैं। अदालत के फैसले की बड़ी बातें जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि रिटायर हो चुके सशस्त्र बल के कर्मचारी (जो तय सेवा पूरी करने के बाद दोबारा नौकरी के लिए आवेदन करते हैं) वे पूर्व कर्मचारी का दर्जा पाने के हकदार हैं। बाद में नए कारण बताकर उनकी योग्यता को नकारा नहीं जा सकता। याचिकाकर्ता एक चिकित्सा अधिकार थे, जिन्होंने भारतीय वायु सेना में काम किया था। वह 30 जून 2019 को सेवानिवृत हुए थे। सेवानिवृति से पहले उन्होंने ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में टीचिंग फैकल्टी प्रोफेसर के तौर पर नियमित भर्ती के लिए आवेदन किया था।
चयन के बाद नकारा
साक्षात्कार के बाद ईएसआईसी ने एक अधिसूचना जारी किया, जिसमें उन उम्मीदवारों के नाम थे जिन्हें साक्षात्कार के आधार पर अस्थायी तौर पर चुना गया। याचिकाकर्ता का नाम सीरियल नंबर 3 पर था। उन्हें सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के तौर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ के प्रोफेसर पद के लिए अस्थाई तौर पर चुना गया। हालांकि 8 जुलाई 2020 के एक संचार के जरिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि वे सेना के पूर्व कर्मी के तौर पर उम्मीदवार के तहत उम्र में छूट पाने के लिए जरूरी योग्यता शर्तों को पूरा नहीं करते।
कंडिडेट ने खटखटाया था न्यायाधिकरण का दरवाजा
इससे नाराज उम्मीदवार ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दायर की। न्यायाधिकरण ने याचिकाकर्ता की याचिका को मंजूर कर लिया। हालांकि ईएसआईसी ने कैट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। ईएसआईसी ने तर्क दिया कि पूर्व कर्मी पुनर्नियुक्ति नियम, 1979 का नियम 5 केवल पूर्व कर्मी पर लागू होता है।
ESIC का क्या था तर्क?
ईएसआईसी का कहना था कि सेवानिवृति के बाद केवल उन्हीं सशस्त्र बल के कर्मचारियों को पूर्व कर्मी माना जा सकता है जो तय सेवा की अवधि पूरी करने से पहले एक साल के भीतर दोबारा नौकरी के लिए आवेदन करते हैं।
याचिकाकर्ता की क्या दलील?
दूसरी तरफ याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 20 साल की तय अवधि ईएसआईसी में शामिल होने के लिए पूर्व कर्मी के तौर पर आवेदन करने से काफी पहले ही खत्म हो चुकी थी। इसलिए उन्हें ऐसा व्यक्ति नहीं माना जा सकता, जिसने तय समय-सीमा खत्म होने से एक साल से ज्यादा समय से पहले आवेदन किया हो।
उन्हें भी माना जाए पूर्व सैनिक
यह भी कहा गया कि जो लोग तय सीमा खत्म होने के बाद आवेदन करेंगे, उन्हें भी पूर्व-सैनिक माना जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे तय समय-सीमा खत्म होने के एक साल के भीतर आवेदन करने वालों को माना जाता है। यह तर्क भी दिया गया कि पूर्व-सैनिक नहीं माने जाने की रोक तभी लागू होगी जब आवेदन तय समय-सीमा खत्म होने से एक साल से ज्यादा पहले किया गया हो। पीठ ने याचिकाकर्ता के तर्क को मंजूरी देते हुए उसे नियमित कर्मी के तौर पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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