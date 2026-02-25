महज प्रेम संबंधों का टूटना ही सुसाइड के लिए उकसाने आरोप का नहीं आधार, क्या बोला हाईकोर्ट?
दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ किया कि केवल प्रेम संबंध टूटना या प्रेमी की दूसरी जगह शादी होना आत्महत्या के लिए उकसाने का आधार नहीं है। उकसावा इतना गंभीर होना चाहिए कि पीड़ित के पास सुसाइड के सिवा कोई विकल्प ना बचे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि केवल प्रेम संबंध टूटना या साथी की दूसरी जगह शादी होना किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने का ठोस आधार नहीं है। अदालत ने एक युवक को जमानत देते हुए कहा कि उकसावा इतना गंभीर होना चाहिए कि व्यक्ति के पास कोई अन्य रास्ता न बचे। अदालत ने पाया कि आरोपी ने महीनों पहले बातचीत बंद कर दी थी। युवती ने संभवतः अति-संवेदनशीलता के कारण यह कदम उठाया।
प्रेम संबंध टूटने को नहीं मान सकते सुसाइड के लिए उकसाने का आधार
न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने कहा कि सिर्फ प्रेम संबंधों के टूटने को आपराधिक कानून के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं माना जा सकता है। यह बात एक ऐसे आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिस पर अपनी पूर्व प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। दरअसल इस आरोपी की पूर्व प्रेमिका ने इसकी शादी से 5 दिन पहले आत्महत्या कर ली थी।
विस्तृत सुनवाई से साफ होगी स्थिति
पीठ ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि सुसाइड के लिए उकसाने का आरोप ऐसे हालात में लगाना चाहिए जब पीड़ित के पास आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प ना बचा हो। सिर्फ मामले की सुनवाई से ही पता चलेगा कि मरने वाली युवती का यह खतरनाक कदम उकसावे का कारण था अथवा पीड़िता बहुत संवेदनशील लड़की थी। पीठ ने यह भी कहा कि विस्तृत सुनवाई से ही पता चलेगा कि पीड़िता ने यह कदम क्यों उठाया।
यह टूटे हुए रिश्ते का मामला
पीठ ने कहा कि इस मामले में पीड़िता का आत्महत्या से पूर्व कोई पत्र नहीं मिला। आरोपी व पीड़िता करीब आठ साल से संबंध में थे। इन आठ सालों में लड़की ने कोई शिकायत नहीं की। पीठ ने यह भी देखा कि पीड़िता व आरोपी की बहुत पहले ही बातचीत बंद हो चुकी थी। आत्महत्या की तारीख से बहुत पहले से दोनों बात नहीं कर रहे थे। पीठ ने कहा कि यह साफ तौर पर टूटे हुए रिश्ते का मामला लगता है।
शादी के लिए धर्म बदलने का दबाव बनाने का आरोप
काफी हद तक मृतका को जब पता चला कि आरोपी ने किसी और से शादी ली है तो उसने खुद को समाप्त करने का फैसला किया। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को आरोपी ने फंसाया था और उस पर शादी के लिए अपना धर्म बदलने का दबाव डाला। इसी दबाव में उनकी बेटी ने अक्टूबर 2025 में चुन्नी से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी को नवंबर 2025 में गिरफ्तार किया गया था।
माता-पिता थे रिश्ते के खिलाफ
पीठ ने देखा कि महिला के दोस्तों के मुताबिक वह परेशान थी। यही नहीं आरोपी ने फरवरी 2025 के बाद से उससे बात करना बंद कर दिया था। आरोपी की तरफ से कहा गया कि दोनों के बीच करीब आठ साल से अच्छे रिश्ते थे, लेकिन महिला के माता-पिता इस रिश्ते के खिलाफ थे क्योंकि वे अलग-अलग धर्मों के थे। युवक ने आरोप लगाया कि उसके माता-पिता ने ही उसे रिश्ता तोड़ने के लिए मजबूर किया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।