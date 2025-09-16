delhi high court says no violation of regulatory measures during dusu elections डूसू चुनावों में नियमों की अनदेखी नहीं होगी बर्दाश्त, दिल्ली हाई कोर्ट ने किया आगाह, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली हाई कोर्ट ने आगाह किया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनावों में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अदालत ने दिल्ली विश्वविद्यालय को फटकार लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का काम अदालत को करना पड़ रहा है।

Krishna Bihari Singh पीटीआई, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 10:19 PM
दिल्ली हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ (DUSU) चुनावों में नियमों का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। डूसू चुनावों में नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। यह जिम्मेदारी विश्वविद्यालय, दिल्ली पुलिस, उम्मीदवारों और छात्र संगठनों की है। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को फटकार लगाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी प्रशासन का काम अदालत को करना पड़ रहा है।

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ के समक्ष इस दौरान दिल्ली पुलिस व डीयू की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई। पीठ ने स्टेटस रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या छात्र संघ उम्मीदवार कानून से ऊपर हैं जो इतनी कार्रवाई के बाद भी लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।

पीठ ने डीयू को फटकार लगाते हुए कहा कि यह बड़ी विडंबना है कि आपका काम हमें करना पड़ रहा है। इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार शाम चार बजे होगी। साथ ही पुलिस व डीयू से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

डीयू प्रशासन ने पीठ को बताया कि उनकी तरफ से सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं छात्र संगठनों की तरफ से पीठ को आश्वस्त किया गया कि उन्होंने सभी उम्मीदवारों के लिए सर्कुलर जारी किया है। अब ऐसी कोई गतिविधि नहीं होगी। संगठनों ने यह भी कहा कि जो फोटो पेश किए जा रहे हैं। वह पुराने हैं।

इस पर पीठ ने कहा कि अध्यक्ष पद के उम्मीदवार आर्यन मान एक लग्जरी कार पर खड़े दिखाई दे रहें हैं। उनके साथ दर्जनों लग्जरी कारें साफ दिख रही हैं। फिर भी आप कह रहे हैं कि फोटो पुरानी है। चुनाव वो अब लड़ रहे हैं या पहले लड़ चुके हैं।

इसके साथ ही अदालत ने चेतावनी भरे लहजे में निर्देश दिया कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए। पीठ ने डीयू से बिना अदालत के आदेशों का इंतजार किए कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता प्रशांत मनचंदा ने एक बार फिर से पीठ के सामने ने नए वीडियो और फोटोग्राफ सामने रखे। पीठ ने फोटो और वीडियो देखने के बाद नाराजगी जताई।

पीठ ने डीयू, पुलिस व छात्र संगठनों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या आप मजाक कर रहे हैं। परसों चुनाव होना है। यह कैसा सर्कुलर है जो फोटो और वीडियो देखने के बाद भी झुठलाया जा रहा है। याचिकाकर्ता लगातार आपके द्वारा किए गए कारनामों को दिखा रहे हैं। जिस पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की आपसे दुश्मनी नहीं है और यहां दिल्लीवासियों के दम घुटने जैसी स्थिति हो रही है। इस पर सबको ध्यान देना होगा।