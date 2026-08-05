क्या संसद अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती? हमें मत सिखाओ... दिल्ली हाई कोर्ट क्यों भड़का
संसद की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई जनहित याचिका पर अदालत ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने याचिकाकर्ता को जमकर सुनाया। कहा संसदीय लोकतंत्र आपके उपदेश की जरूरत नहीं है।
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
संसद की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई जनहित याचिका पर पीठ ने बुधवार को अहम टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि अदालत सरकार को निर्देशित करे। इस पर पीठ ने टिप्पणी की कि क्या संसद अपनी सुरक्षा का ख्याल खुद नहीं रख सकती है? हमें आपके उपदेश की जरूरत नहीं है। हर कोई सिर्फ प्रचार के लिए इस तरह की याचिकाएं दायर करता रहता है।
बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद की सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा के लिए केंद्र सरकार और लोकसभा एवं राज्यसभा सचिवालयों को निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि संसद की सुरक्षा सरकार और संसद का ही काम है कि वे समय-समय पर इसकी समीक्षा करें।
अदालत की अहम टिप्पणी
पीठ ने टिप्पणी की, "क्या आपको लगता है कि संसद अपनी सुरक्षा का ख्याल रखने में असमर्थ है? हर कोई सिर्फ प्रचार के लिए जनहित याचिकाएं दायर करता है।" न्यायालय ने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में न्यायालयों को हस्तक्षेप करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि कोई असाधारण स्थिति नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा, "हमें संसदीय लोकतंत्र पर आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है।"
याचिका में क्या मांग की गई थी
जनहित याचिका में अदालत से केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर संसद के प्रशासनिक, संस्थागत, परिचालन, तकनीकी और साइबर सुरक्षा तंत्रों की व्यापक समीक्षा करे। सुनवाई के दौरान, पीठ ने जनहित याचिका की वैधता पर ही सवाल उठाया और कह दिया कि आजकल प्रचार के लिए लोग इस तरह की जनहित याचिकाएं डाल देते हैं।
अदालत ने कहा कि "रेलवे स्टेशन पर भगदड़ आपको नहीं दिखती। हवाई अड्डे पर सुरक्षा संबंधी समस्याएं आपको नहीं दिखती। पैदल चलने वालों की सुरक्षा आपको नहीं दिखती?" जब याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संसदीय लोकतंत्र में संसद की सुरक्षा सर्वोपरि है तो अदालत ने जवाब में कहा कि सब कुछ सर्वोपरि है। हर व्यक्ति की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमें संसदीय लोकतंत्र पर आपके उपदेश की आवश्यकता नहीं है।"
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