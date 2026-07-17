अब महीने में इन दो दिन नहीं लगेगी अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट ने बदला अपना फैसला
बार एसोसिएशन यह कहते हुए इस फैसले का विरोध किया था कि इस व्यवस्था से उनके शेड्यूल में कई तरह की दिक्कतें आएंगी। उनका कहना था कि नई व्यवस्था से उन्हें अलग-अलग ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता और दिल्ली के बाहर की अदालतों में पेश होने जैसे कामों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि वह हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट लगाने के अपने पिछले फैसले को फिलहाल टाल रहा है। इस बारे में हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें हाई कोर्ट प्रशासन ने कहा कि चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय द्वारा बनाई गई एक कमेटी इस मुद्दे को देखेगी।
नोटिफिकेशन में बताया गया कि, 'माननीय पूर्ण बेंच ने 9 जुलाई 2026 को हुई अपनी बैठक में यह तय किया है कि माननीय फुल कोर्ट का 22 दिसम्बर 2025 का पिछला फैसला टाल दिया जाए, जिसमें हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को इस कोर्ट के लिए कोर्ट सिटिंग-डे घोषित किया गया था।'
15 जनवरी को लागू हुआ था फैसला
हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया कि इस फैसले को 15 जनवरी 2026 के नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया गया था। साथ ही बताया गया कि 'माननीय चीफ जस्टिस द्वारा बनाई गई एक कमेटी इस बारे में सभी जरूरी बातों पर गौर करेगी।'
इससे पहले 15 जनवरी को, हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई किया था कि 22 दिसंबर, 2025 को पूर्ण बेंच द्वारा लिए गए फैसले के बाद, वह हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट लगाएगा। इससे पहले तक हाई कोर्ट में शनिवार और रविवार को छोड़कर, हफ्ते में पाँच वर्किंग डे होते थे। लेकिन इस व्यवस्था के बाद महीने के पहले और तीसरे हफ्ते में 6 वर्किंग डे होने लगे। क्योंकि शनिवार को भी कोर्ट लगने लगा।
बार एसोसिशन ने किया था शनिवार को हाई कोर्ट लगाने का विरोध
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने पूर्ण बेंच के इस कदम का विरोध किया था और वकीलों से कहा था कि वे अदालत की कार्यवाही के लिए घोषित किए गए दो नए दिन (पहले और तीसरे शनिवार) को काम न करें। DHCBA का कहना था कि शनिवार को काम करने से व्यवहारिक स्तर पर गंभीर मुश्किलें आती हैं।
बार एसोसिएशन का कहना था कि इस व्यवस्था से वकीलों के कामकाज के शेड्यूल में कई तरह की दिक्कतें आएंगी और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार एसोसिशन का कहना था कि इस नई व्यवस्था से उन्हें अलग-अलग ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता और दिल्ली के बाहर की अदालतों में पेश होने कामों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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