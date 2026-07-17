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अब महीने में इन दो दिन नहीं लगेगी अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट ने बदला अपना फैसला

By Sourabh Jain
पीटीआई, नई दिल्ली
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बार एसोसिएशन यह कहते हुए इस फैसले का विरोध किया था कि इस व्यवस्था से उनके शेड्यूल में कई तरह की दिक्कतें आएंगी। उनका कहना था कि नई व्यवस्था से उन्हें अलग-अलग ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता और दिल्ली के बाहर की अदालतों में पेश होने जैसे कामों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

अब महीने में इन दो दिन नहीं लगेगी अदालत, दिल्ली हाई कोर्ट ने बदला अपना फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि वह हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट लगाने के अपने पिछले फैसले को फिलहाल टाल रहा है। इस बारे में हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें हाई कोर्ट प्रशासन ने कहा कि चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय द्वारा बनाई गई एक कमेटी इस मुद्दे को देखेगी।

नोटिफिकेशन में बताया गया कि, 'माननीय पूर्ण बेंच ने 9 जुलाई 2026 को हुई अपनी बैठक में यह तय किया है कि माननीय फुल कोर्ट का 22 दिसम्बर 2025 का पिछला फैसला टाल दिया जाए, जिसमें हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को इस कोर्ट के लिए कोर्ट सिटिंग-डे घोषित किया गया था।'

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15 जनवरी को लागू हुआ था फैसला

हाई कोर्ट की तरफ से बताया गया कि इस फैसले को 15 जनवरी 2026 के नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया गया था। साथ ही बताया गया कि 'माननीय चीफ जस्टिस द्वारा बनाई गई एक कमेटी इस बारे में सभी जरूरी बातों पर गौर करेगी।'

इससे पहले 15 जनवरी को, हाई कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफाई किया था कि 22 दिसंबर, 2025 को पूर्ण बेंच द्वारा लिए गए फैसले के बाद, वह हर महीने के पहले और तीसरे शनिवार को कोर्ट लगाएगा। इससे पहले तक हाई कोर्ट में शनिवार और रविवार को छोड़कर, हफ्ते में पाँच वर्किंग डे होते थे। लेकिन इस व्यवस्था के बाद महीने के पहले और तीसरे हफ्ते में 6 वर्किंग डे होने लगे। क्योंकि शनिवार को भी कोर्ट लगने लगा।

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बार एसोसिशन ने किया था शनिवार को हाई कोर्ट लगाने का विरोध

दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने पूर्ण बेंच के इस कदम का विरोध किया था और वकीलों से कहा था कि वे अदालत की कार्यवाही के लिए घोषित किए गए दो नए दिन (पहले और तीसरे शनिवार) को काम न करें। DHCBA का कहना था कि शनिवार को काम करने से व्यवहारिक स्तर पर गंभीर मुश्किलें आती हैं।

बार एसोसिएशन का कहना था कि इस व्यवस्था से वकीलों के कामकाज के शेड्यूल में कई तरह की दिक्कतें आएंगी और उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बार एसोसिशन का कहना था कि इस नई व्यवस्था से उन्हें अलग-अलग ट्रिब्यूनल, आर्बिट्रेशन, मध्यस्थता और दिल्ली के बाहर की अदालतों में पेश होने कामों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

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Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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