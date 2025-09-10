सात फेरों का सबूत ना होने से रद्द नहीं हो सकती शादी, क्या बोला दिल्ली हाईकोर्ट?

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि यदि स्त्री और पुरुष विवाह की प्रक्रिया से गुजरे हैं तो सात फेरों का सबूत ना होने से शादी को रद्द नहीं माना जा सकता है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

दिल्ली हाईकोर्ट के एक फैसले के अनुसार, यदि स्त्री और पुरुष विवाह की प्रक्रिया से गुजरे हैं तो सात फेरों का सबूत ना होने से शादी को रद्द नहीं माना जा सकता है। अदालत ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि केवल इसलिए वैध विवाह की धारणा कम नहीं होती, क्योंकि पक्षों के बीच सप्तपदी (सात फेरे) समारोह होने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है।

विवाह की प्रक्रिया से गुजरना महत्वपूर्ण जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि यदि इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि पक्षकार विवाह की प्रक्रिया से गुजरा है, तो यह धारणा और भी मजबूत हो जाती है।

सात फेरे लेने की जरूरत नहीं पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 7(1) पक्षकारों को विवाह के लिए विशेष समारोह की अनिवार्यता से मुक्त करता है। इसके मुताबिक दोनों पक्षों के लिए वैध विवाह स्थापित करने के लिए हर मामले में सप्तपदी (सात फेरे) लेने की आवश्यकता नहीं है।

खारिज की सप्तपदी की दलील पीठ पति द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा है। इस अपील में पति ने पत्नी के साथ विवाह को शून्य एवं अमान्य घोषित करने के उसके मुकदमे को इस आधार पर खारिज करने का आग्रह किया कि उनके बीच सप्तपदी नहीं हुई।