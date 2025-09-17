delhi high court says higher rate of property tax on luxury hotels by mcd not arbitrary दिल्ली के लक्जरी होटलों को झटका; HC ने कहा, MCD का भारी भरकम टैक्स मनमाना नहीं, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi high court says higher rate of property tax on luxury hotels by mcd not arbitrary

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा लग्जरी होटलों पर भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स लगाना मनमाना नहीं है। इन होटलों के ग्राहकों की मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह उचित है। 

Krishna Bihari Singh भाषा, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 11:57 PM
राष्ट्रीय राजधानी के लग्जरी होटलों को भारी भरकम टैक्स के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से मायूसी हाथ लगी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि एमसीडी की ओर से लक्जरी होटलों पर भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने को मनमाना कदम नहीं माना जा सकता है। अदालत ने यह फैसला कई पूर्व 5 स्टार होटलों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए सुनाया।

अदालत ने कहा कि लग्जरी होटल जिन ग्राहकों को आकर्षित करते हैं उनकी मजबूत आर्थिक स्थिति को देखते हुए ऐसा किया गया है। लक्जरी होटल स्वेच्छा से स्टार मान्यता हासिल करने की कोशिश करते हैं। इससे वे खुद को ऐसे वर्ग में स्थापित कर लेते हैं जो संपन्न होता है। ये होटल भरकम कीमत पर शानदार अनुभव प्रदान करने की बात करते हैं।

जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव ने 12 सितंबर को दिए अपने फैसले में कहा कि ऐसे प्रतिष्ठानों पर उच्च संपत्ति कर दरें लागू करने के पीछे विधायी मंशा राजकोषीय बोझ को समान रूप से वितरित करना है ताकि सुनिश्चित हो सके कि अधिक भुगतान करने की क्षमता रखने वाले लोग सार्वजनिक राजस्व में आनुपातिक रूप से योगदान दें।

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि लग्जरी होटलों पर भारी भरकम प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का मकसद वित्तीय बोझ को सही तरीके से बांटना है। इससे सुनिश्चित होता है कि जो लोग सुविधाओं के लिए भारी भरकम खर्च कर सकते हैं, वे सार्वजनिक राजस्व में भी उसी हिसाब से अपना योगदान दें।

अदालत की वेबसाइट पर 16 सितंबर को यह फैसला उपलब्ध कराया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कई पूर्व पांच सितारा होटलों की याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिकाओं में दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत नगर मूल्यांकन समिति (एमवीसी) की ओर से की गई सिफारिशों को चुनौती दी गई थी।