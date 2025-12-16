Hindustan Hindi News
दिल्ली में अदालतों के कर्मचारी कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम, पलूशन को देख HC की मुहर

दिल्ली में अदालतों के कर्मचारी कर सकेंगे वर्क फ्रॉम होम, पलूशन को देख HC की मुहर

संक्षेप:

राष्ट्रीय राजधानी में खराब मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है।

Dec 16, 2025 10:08 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, निखिल पाठक, नई दिल्ली
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में खराब मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने का निर्देश दिया है। इस संबंध में 16 दिसंबर 2025 को रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज की ओर से परिपत्र जारी किया गया।

परिपत्र के मुताबिक, अदालतों के कामकाज पर असर न पड़े इसके लिए दिसंबर माह में वैकल्पिक दिनों के आधार पर रोस्टर तैयार किया जाएगा। रोस्टर इस तरह बनाया जाएगा कि हर दिन कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहें, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे।

घर से काम करने वाले कर्मचारियों को हर समय फोन और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उपलब्ध रहना होगा। साथ ही, बिना अनुमति शहर छोड़ने की मनाही रहेगी। रोस्टर बनाते समय गर्भवती महिला कर्मचारियों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

इसी क्रम में सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को भी दिसंबर माह के लिए जिला अदालतों के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए इसी तर्ज पर रोस्टर तैयार करने को कहा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

