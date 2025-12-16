महज शिकायतें दर्ज करना, भले बाद में झूठी पाई जाएं, मानहानि नहीं- दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि सिर्फ शिकायतें दर्ज करना, भले ही बाद में वे झूठी पाई जाएं, अपने आप मानहानि का अपराध नहीं बन जाता है। इसके साथ ही अदालत ने सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखा। क्या था पूरा मामला? इस रिपोर्ट में जानें…
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि महज शिकायतें दर्ज करना, भले ही बाद में वे झूठी पाई जाएं, अपने आप मानहानि का अपराध नहीं बन जाता है। अदालत ने एक मामले में फैसला देते हुए साफ किया कि मानहानि का मामला साबित करने के लिए यह दिखाना होगा कि आरोप प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए या इस जानकारी या विश्वास के साथ लगाए गए थे कि ऐसे आरोपों से प्रतिष्ठा को नुकसान होगा।
पीठ ने एक कंपनी के निदेशक की याचिका खारिज कर दी। याचिका में चार महिला कर्मचारियों को मानहानि के अपराध से बरी करने को चुनौती दी गई है। उसने आरोप लगाया कि नौकरी छोड़ने के बाद महिलाओं ने मुवक्किल का गोपनीय डेटा और दस्तावेज चुरा लिए।
फिर यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायतें दर्ज करके बदला लिया, जिसके परिणामस्वरूप चार प्राथमिकी दर्ज हुईं। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उसकी शिकायत यह कहते हुए खारिज की कि आपराधिक विश्वासघात के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। मानहानि के लिए कोई बुनियादी सबूत नहीं है।
पुनर्विचार याचिका में सत्र न्यायाधीश ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट का आदेश बरकरार रखा। लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत महिला को तलब करने का निर्देश दिया गया। इस आधार पर कि झूठे यौन उत्पीड़न के मामले दर्ज करने की कथित धमकी से आपराधिक धमकी का खुलासा हुआ है।
जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज चार चार प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण थीं या नहीं, यह शिकायतों का विषय नहीं है। प्राथमिकी के संबंध में उसके तर्क हाईकोर्ट के समक्ष उसकी याचिका के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है। पीठ ने कहा कि सत्र अदालत के फैसले में कोई खामी नही है। महिला को मानहानि के आधार पर तलब करने का कोई आधार नहीं है।