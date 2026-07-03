बच्चा कोई जीता जाने वाला इनाम नहीं है, उसे भी आगे बढ़ने की आजादी का हकः दिल्ली हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चा माता-पिता में से किसी के द्वारा जीता जाने वाला कोई इनाम नहीं है। बच्चे को भी माता-पिता के झगड़ों के बोझ के बिना आगे बढ़ने की आजादी पाने का हक है। बच्चों से जुड़े मामलों में बच्चे का कल्याण सबसे अहम बात है और हर अदालती फैसले में यही मार्गदर्शक होना चाहिए।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट किसी ऐसे व्यक्ति को कानूनी फायदा नहीं उठाने दे सकता जो जानबूझकर अदालती आदेशों का उल्लंघन करता हो। कोर्ट ने कहा कि किसी बच्चे के किसी खास देश में बस जाने का हवाला देकर अदालती आदेश को लगातार न मानने वालों को इनाम नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने माना कि ऐसी दलील को मंजूरी देने से अदालती अनुशासन कमजोर होगा, 'फोरम शॉपिंग को बढ़ावा मिलेगा और माता-पिता को अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार ऐसी स्थिति बनाने के लिए बढ़ावा मिलेगा जिससे वे कस्टडी के प्रतिकूल आदेशों से बच सकें।
बच्चे का कल्याण सबसे अहम बात
दिल्ली हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कहा कि बच्चों से जुड़े मामलों में बच्चे का कल्याण सबसे अहम बात है और हर अदालती फैसले में यही मार्गदर्शक होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि बच्चा माता-पिता में से किसी के द्वारा जीता जाने वाला कोई इनाम नहीं है, बल्कि उसे सुरक्षा, स्थिरता, सम्मान, स्नेह और माता-पिता के झगड़ों के बोझ के बिना आगे बढ़ने की आजादी पाने का हक है।
कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया कि बच्चे का भारत में लंबे समय तक रहना ही उसे राहत नहीं देने का सही कारण है। हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह लंबे समय तक रहने को एक सामान्य बात नहीं माना जा सकता। यह सीधे तौर पर एक सक्षम विदेशी अदालत के मौजूदा आदेश का लगातार पालन न करने का नतीजा था। बेंच ने कहा कि आदेश का पालन न करने की वजह से बीते समय को कोई ऐसा निर्णायक कारण नहीं बनाया जा सकता जिससे पहले के अदालती फैसले से मिले अधिकारों को खत्म किया जा सके।
कोर्ट के अधिकार की अनदेखी नहीं कर सकते
कोर्ट ने आगे कहा कि जो व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी सक्षम विदेशी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार करता है, मामले के गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही में हिस्सा लेता है और बाद में उसके खिलाफ आए आदेश को मानने से इनकार कर देता है, वह उस कोर्ट के अधिकार को अपनी मर्जी से नजरअंदाज नहीं कर सकता। कोर्ट ने माना कि भले ही भारतीय अदालतें ऐसी कार्यवाहियों में विदेशी आदेशों को लागू नहीं कर रही हैं, लेकिन वे दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद दिए गए वैध न्यायिक फैसले की अनदेखी नहीं कर सकतीं। खासकर बच्चों की कस्टडी से जुड़े अंतरराष्ट्रीय विवादों में, जहां अदालतों के बीच आपसी सम्मान का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है।
बेंच ने कहा कि बच्चों की कस्टडी के मामलों में अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने वाली अदालतें अभिभावक की भूमिका के तौर पर काम करती हैं। बेंच ने साफ किया कि बच्चे का कल्याण सबसे जरूरी है, लेकिन इस अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल न्यायिक आदेशों का जानबूझकर पालन न करने को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता।
कानून के शासन को नुकसान पहुंचेगा
कोर्ट के अनुसार, न्यायिक आदेशों को महज इनपुट नहीं माना जा सकता जिन्हें पक्ष अपनी सुविधा के अनुसार स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हों। साथ ही यह भी कहा कि अगर कोर्ट कानूनी आदेशों का उल्लंघन करके बच्चे को एकतरफा तौर पर अपने पास रखने से बनी परिस्थितियों को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं तो इससे माता-पिता को अलग-अलग अधिकार-क्षेत्रों में बच्चों को ले जाने या अपने पास रखने, कानूनी लड़ाई को लंबा खींचने और फिर कानूनी कस्टडी के दावों को नाकाम करने के लिए समय बीतने का इंतजार करने का बढ़ावा मिलेगा। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के रवैये से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कानूनी फैसलों में भरोसा कम होगा और कानून के शासन को नुकसान पहुंचेगा।
आशंकाएं केवल अटकलें थीं
बच्चे की भलाई के मामले में बेंच को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह पता चले कि बच्चे को कनाडा वापस भेजने से बच्चे या साथ जाने वाले माता-पिता को शारीरिक खतरा, दुर्व्यवहार, उपेक्षा या किसी गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने यह भी गौर किया कि रिकॉर्ड से याचिकाकर्ता की आर्थिक स्थिरता और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विकास में मदद और सुरक्षित माहौल देने की क्षमता का पता चलता है। कोर्ट ने माना कि दूसरी जगह बसने को लेकर जताई गई आशंकाएं केवल अटकलें थीं और उनके समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं था।
बच्चे को कनाडा वापस भेज दिया जाए
यह निष्कर्ष निकालते हुए कि बच्चे का कल्याण सक्षम कनाडाई न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वापस सौंपने से ही सर्वोत्तम ढंग से सुनिश्चित होगा, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि बच्चे को दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अस्थायी अभिरक्षा सौंपकर छह सप्ताह के भीतर कनाडा वापस भेज दिया जाए। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने याचिकाकर्ता को आवास और वित्तीय सहायता के संबंध में वचन देने का निर्देश दिया था। साथ ही माता को यदि वह चाहे तो बच्चे के साथ जाने की अनुमति दी। साथ ही आदेश दिया कि निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में पुलिस की सहायता ली जा सकती है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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