भले ही दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ क्यों ना रहते हों, तब भी...; रेप के मामले में HC ने कही महत्वपूर्ण बात
मामले की सुनवाई के बाद पीठ ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उसके आदेश में की गई टिप्पणियां केवल प्राथमिकी रद्द करने की मांग पर विचार करने तक सीमित हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि रेप पीड़िता की आरोपी के साथ रहने की इच्छा और उसके परिवार की इस रिश्ते को स्वीकार करने की सहमति भी पॉक्सो के तहत मिलने वाली कानूनी सुरक्षा को खत्म नहीं कर सकती। जस्टिस संजीव नरूला की पीठ ने पॉक्सो केस के आरोपी की तरफ से दायर याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।
अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने तीन साल पहले साल 2023 में उसके खिलाफ दर्ज अपहरण, बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दर्ज प्राथमिकी (FIR) रद्द करने की मांग की थी। उसकी दलील थी कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो चुका है। वे अब पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। लेकिन अदालत ने कहा कि किसी लड़की के नाबालिग रहते हुए उसके साथ कथित तौर पर किए गए अपराधों के लिए आपराधिक जवाबदेही और पीड़िता की मौजूदा इच्छा, कानून की नजर में दो अलग-अलग बातें हैं।
मामले के अनुसार शिकायतकर्ता की बेटी फरवरी 2023 में लापता हो गई थी। उस समय उसकी उम्र करीब 15 साल थी। दिसंबर 2023 में जब उसका पता चला, तो उसके बाद हुई मेडिकल जांच में उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस के पास दर्ज कराए अपने बयान में लड़की ने बताया कि वह अपनी मर्जी से याचिकाकर्ता के साथ गई थी। इस दौरान उसने अपनी इच्छा से आरोपी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में दोनों ने शादी भी कर ली। इसके बाद जून 2024 में उनके बच्चे का जन्म हुआ।
याचिकाकर्ता ने खुद को बच्चे का पिता बताया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह और पीड़िता एक परिवार के रूप में खुशी से रह रहे हैं। इस दौरान पीड़िता और उसकी मां भी अदालत में मौजूद थीं। उन्होंने भी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग का समर्थन किया। दोनों ने हलफनामा देकर मामला समाप्त करने पर अपनी सहमति भी जताई।
मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की पीठ ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि उसके आदेश में की गई टिप्पणियां केवल प्राथमिकी रद्द करने की मांग पर विचार करने तक सीमित हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने विशेष अदालत को निर्देश दिया गया कि वह पीड़िता की उम्र, कथित अपराधों के आवश्यक कानूनी तत्वों व मामले से जुड़े अन्य सभी सवालों का फैसला स्वतंत्र रूप से साक्ष्यों के आधार पर करे और उच्च न्यायालय की टिप्पणियों से प्रभावित न हो।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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