गर्भपात के लिए 24 हफ्ते की सीमा अंतिम नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने कह दी बड़ी बात
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के मामले में केवल निर्धारित 24 हफ्ते की सीमा ही मायने नहीं रखती है। कई अन्य बातें भी महत्वपूर्ण हैं जिन पर गौर किया जाता है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के मामले में केवल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम के तहत निर्धारित 24 हफ्ते की सीमा के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता है। हर मामले में संबंधित महिला की उम्र, गर्भधारण की परिस्थितियों, मेडिकल राय, उसके अधिकारों और हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना जरूरी है।
रेप पीड़िता ने लगाई है गुहार
जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने यह टिप्पणी 17 वर्षीय रेप पीड़िता की याचिका स्वीकार करते हुए की। पीड़िता की गर्भावस्था 29 हफ्ते से अधिक की हो चुकी है। उसने अपनी नानी के माध्यम से अदालत में याचिका दायर कर गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति मांगी है।
याचिका में क्या दलील?
याचिका में कहा गया कि नाबालिग दुष्कर्म के कारण गर्भवती हुई एवं गर्भावस्था जारी रहने से उसे गंभीर मानसिक आघात और मनोवैज्ञानिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस घटना के संबंध में दिल्ली के ख्याला थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है।
तथ्यों और परिस्थितियों पर भी करना पड़ेगा गौर
पीठ ने कहा कि गर्भावस्था समाप्त करने का प्रश्न केवल कानून में निर्धारित 24 हफ्ते की अवधि तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता है। इसके बजाय हर मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर विचार करना होगा। इसमें गर्भवती महिला की उम्र, गर्भधारण के कारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध मेडिकल राय व उसके अधिकारों तथा हितों को ध्यान में रखना जरूरी है।
प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना होगा सुरक्षित
मामले में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में गठित मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नाबालिग मेडिकल व मनोवैज्ञानिक रूप से गर्भावस्था समाप्त करने की प्रक्रिया के लिए उपयुक्त है। पीठ ने मेडिकल बोर्ड की राय व मामले की विशेष परिस्थितियों पर विचार करने के बाद याचिका स्वीकार की है। पीठ ने निर्देश दिया कि मेडिकल बोर्ड को पूरी प्रक्रिया का विस्तृत रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा।
सरकार उठाएगी खर्च
पीठ ने अस्पताल को आपराधिक मामले में डीएनए टेस्ट के उद्देश्य से भ्रूण के ऊतक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है ताकि जरूरत पड़ने पर जांच में उनका इस्तेमाल किया जा सके। पीठ ने स्पष्ट किया कि नाबालिग की गर्भावस्था समाप्त कराने व इस दौरान अस्पताल में उसके रहने से संबंधित सभी आवश्यक खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
बच्चा जीवित पैदा होता है तो अधिकारी करेंगे मदद
प्रक्रिया के बाद की देखभाल और उपचार पर होने वाला खर्च भी राज्य सरकार को ही उठाना होगा। पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि यदि प्रक्रिया के दौरान बच्चा जीवित पैदा होता है तो अस्पताल व राज्य के संबंधित अधिकारी उसकी मेडिकल देखभाल तथा आवश्यक सहायता सुनिश्चित करें।
पहचान गोपनीय रखने के आदेश
इसमें इनक्यूबेटर जैसी जरूरी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल होगा। ऐसी स्थिति में संबंधित बाल कल्याण समिति को भी सूचित किया जाना चाहिए। पीठ ने नाबालिग पीड़िता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने का आदेश दिया है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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