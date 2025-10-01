delhi high court saves nri 19 year old car scrap emotional value कार से भी हो सकता है प्यार... दिल्ली HC का भावुक फैसला, गाड़ी को कबाड़ होने से बचाया, Ncr Hindi News - Hindustan
कार से भी हो सकता है प्यार... दिल्ली HC का भावुक फैसला, गाड़ी को कबाड़ होने से बचाया

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक शख्स की 19 साल पुरानी कार को कबाड़ होने से बचाते हुए कहा कि घर, गाड़ी और पालतू जानवर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होते हैं, और कोर्ट ने भावनात्मक जुड़ाव को समझते पार्किंग शुल्क चुकाकर कार वापस ले जाने की अनुमति दी है।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक। नई दिल्लीWed, 1 Oct 2025 05:43 AM
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- घर, गाड़ी और पालतू जानवर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। इनसे भावनात्मक जुड़ाव टूटना आसान नहीं। ऐसा ही रिश्ता था एक अप्रवासी भारतीय राजेश्वर नाथ कॉल का अपनी 19 साल पुरानी कार से। जिसे दिल्ली नगर निगम ने कबाड़ घोषित कर दिया था। लेकिन अदालत ने उसकी भावनाओं को समझा और कार को कबाड़खाने से बचा लिया। शर्त रखी गई- डेढ़ लाख रुपये पार्किंग शुल्क चुकाइए और अपनी यादें, अपनी कार वापस ले जाइए।

न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि यहां मसला भावनाओं का है। प्रत्येक व्यक्ति भावनात्मकतौर पर किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ा होता है। वह उसे खोना नहीं चाहता। पीठ ने कहा कि अक्सर अपना घर, वाहन व पालतु जानवर लोगों की जिंदगी का खास हिस्सा बन जाते हैं। अपने इस लगाव को कायम रखने के लिए वह कई बार हदें भी पार कर देते हैं। ऐसे में अदालतों को भी नरम रुख अख्तियार कर ऐसे मुद्दों पर सोचना चाहिए। पीठ ने कहा कि कानून के मुताबिक, यदि सोचा जाए तो नियमों के अनुपालन के अनुसार अपनी भावनात्मक वस्तु व मानवजीव को संरक्षित रखना नागरिकों का अधिकार भी है।

लिहाजा इस मामले में स्क्रैप डीलर को आदेश दिया जाता है कि वह राजेश्वर नाथ को उसकी विदेश से लाई गई पुरानी कार एक लाख 50 हजार रुपये का पार्किंग शुल्क जमा कराने के तत्काल बाद लौटा दे। पीठ ने कार को स्क्रैप करने से रोक दिया है।

दिल्ली नगर निगम ने एनआरआई की 19 साल पुरानी कार को उसके घर के बाहर से पिछले साल फरवरी में उठा लिया था। एनआरआई ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। कार को वापस पाने के लिए एनआरआई ने तकरीबन एक साल सात महीने कानूनी लड़ाई लड़ी। एनआरआई ने पीठ को बताया कि यह कार उनके लिए सिर्फ खास ही नहीं है, बल्कि वह उसके परिवार के सदस्य की तरह है। इसलिए वह खासतौर पर इस कार को विदेश से अपने साथ भारत लाएं हैं।

निगम ने लगाया था तीन लाख का पार्किंग शुल्क

दिल्ली नगर निगम ने पीठ के समक्ष कहा कि क्योंकि यह कार एक साल सात महीने से पहले निगम कार्यालय और फिर स्कैप डीलर के यहां खड़ी है। इसलिए पार्किंग शुल्क के रुप में याचिकाकर्ता को तीन लाख रुपये जमा कराने के निर्देश दिए जाएं। परन्तु पीठ ने कहा कि दोनों पक्षों को सुन लिया गया है। यहां मामला भावनात्मक जुड़ाव का है। एनआरआई को राहत देते हुए पीठ ने पार्किंग शुल्क को आधा कर दिया।